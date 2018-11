Serie B, Livorno – Cittadella 0-0: il tabellino della partita

Il tabellino di Livorno-Cittadella 0-0: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Livorno-Cittadella 0-0: il tabellino del match

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Dainelli, Bogdan, Gasbarro; Valiani, Agazzi, Rocca, Fazzi (39’st Iapichino); Diamanti (29′ st Luci); Raicevic (18’st Giannetti), Murilo. A DISP Romboli, Di Gennaro, Maicon, Gonnelli, Pedrelli, Bruno, Kozak, Maiorino. ALL Breda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Camigliano, Benedetti; Settembrini (24′ st Proia), Iori, Branca; Schenetti (29′ st Siega); Finotto, Strizzolo (1′ st Scappini). A DISP: Maniero, Adorni, Cancellotti, Panico, Pasa, Rizzo. ALL Venturato.

RETI:-

AMMONIZIONI: 15’pt Strizzolo (C), 34’pt Settembrini (C), 42’pt Iori (C), 5’st Paleari (C), 18’st Benedetti (C).

ESPULSIONI: 38’st Finotto (C)

RECUPERO: 2′ nel primpo tempo, 5′ nel secondo tempo

ARBITRO: Baroni