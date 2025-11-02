Forlì espugna il Picchi: Livorno battuto 2-3 in una gara ricca di emozioni

Diretta di Livorno-Forlì di Domenica 2 novembre 2025: Petrelli, Manetti e Coveri firmano il successo ospite, vanificata la rimonta di Dionisi e Noce

LIVORNO – Allo stadio Armando Picchi va in scena una sfida vibrante tra Livorno e Forlì, valida per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa, in cerca di riscatto dopo una serie di risultati negativi, affrontano un Forlì in crescita e determinato a consolidare la propria posizione in zona playoff. La gara si rivela intensa e ricca di colpi di scena, con ben cinque reti e una rimonta sfiorata dagli amaranto.

Cronaca della partita

Il Forlì parte forte e sorprende il Livorno con due reti nel primo tempo: al 18’ Petrelli sblocca il risultato con una conclusione precisa, seguito al 23’ da Manetti, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva. Il Livorno fatica a reagire e chiude la prima frazione sotto di due gol.

Nella ripresa, la squadra di Formisano cambia volto: all’11’ Dionisi accorcia le distanze con un bel diagonale. Il Forlì però non si scompone e al 27’ trova il terzo gol con Coveri, appena entrato, che finalizza una ripartenza letale. Nel finale, Noce riapre il match con un colpo di testa al 42’, ma non basta: i romagnoli resistono agli ultimi assalti e portano a casa tre punti fondamentali.

La partita è stata caratterizzata da numerose ammonizioni, segno della tensione e dell’agonismo in campo. Il Livorno ha mostrato carattere nella ripresa, ma ha pagato caro le disattenzioni iniziali.

Tabellino

LIVORNO: Seghetti J., Ghezzi S. (dal 12′ st Mawete J. C.), Gentile D. (dal 33′ st Malva A.), Noce M., Antoni E., Odjer M., Haveri K. (dal 1′ st Biondi K.), Cioffi A., Marchesi F. (dal 38′ st Panattoni M.), Peralta D. (dal 1′ st Bonassi L.), Dionisi F.. A disposizione: Baldi L., Biondi K., Bonassi L., Calvosa A., Ciobanu N. D., Hamlili Z., Malva A., Marinari J., Mawete J. C., Monaco S., Nwachukwu S. J., Panaioli L., Panattoni M., Tani F.

FORLì: Martelli L., Manetti G. (dal 6′ st Mandrelli N.), Elia M., Saporetti L., Cavallini G., Franzolini A. (dal 20′ st Scorza C.), De Risio C., Menarini F. (dal 39′ st Ripani D.), Macri D., Petrelli E. (dal 39′ st Manuzzi F.), Farinelli N. (dal 20′ st Coveri V.). A disposizione: Berti N., Calvani S., Coveri V., Giovannini A., Graziani G., Mandrelli N., Manuzzi F., Pellizzari S., Ripani D., Saporetti S., Scorza C., Spinelli A., Valentini F., Veliaj G.

Reti: al 11′ st Dionisi F. (Livorno) , al 42′ st Noce M. (Livorno) al 18′ pt Petrelli E. (Forlì) , al 23′ pt Manetti G. (Forlì) , al 27′ st Coveri V. (Forlì) .

Ammonizioni: al 1′ st Antoni E. (Livorno), al 45’+5 st Odjer M. (Livorno) al 6′ pt Menarini F. (Forlì), al 28′ pt Elia M. (Forlì), al 36′ pt Saporetti L. (Forlì), al 16′ st De Risio C. (Forlì), al 21′ st Petrelli E. (Forlì).

Le formazioni ufficiali di Livorno-Forlì

LIVORNO: Seghetti; Ghezzi, Noce, Gentile, Haveri; Marchesi, Odjer; Peralta, Cioffi, Antoni; Dionisi.

FORLI’: 22 Martelli, 3 Menarini, 4 Saporetti L., 6 Franzolini, 7 Petrelli, 10 Macrì, 11 Farinelli, 23 De Risio, 24 Cavallini, 25 Elia, 27 Manetti

Presentazione del match

Domenica 2 novembre, alle ore 12.30, allo stadio “Armando Picchi”, andrà in scena la sfida tra Livorno e Forlì, valida per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C.

Il Livorno, reduce dalla sconfitta interna contro il Perugia (0-2), è chiamato a reagire per risalire la classifica. La formazione di Formisano ha finora faticato a trovare continuità, alternando buone prove a risultati negativi. Con tre vittorie, un pareggio e sette sconfitte in undici gare, gli amaranto occupano la sedicesima posizione, con una differenza reti di -11 e 10 punti totali. In casa, il rendimento è leggermente migliore: due vittorie, un pareggio e due sconfitte in cinque partite, con cinque gol segnati e tre subiti.

Il Forlì, invece, arriva da una sconfitta in Coppa Italia contro l’Arzignano, ma in campionato sta sorprendendo. La squadra di Miramari è attualmente quinta in classifica con 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il bilancio reti è positivo (+3), e in trasferta ha ottenuto due successi e tre ko in cinque gare. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Pineto.

COME ARRIVA IL LIVORNO – F ormisano dovrebbe affidarsi a Seghetti tra i pali, con Gentile, Nwachukwu e Monaco a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne spazio a Mawete e Antoni, mentre in mezzo al campo agiranno Welbeck, Hamlili e Odjer. Alle spalle dell’unica punta Di Carmine, ci sarà Marchesi.

COME ARRIVA IL FORLI’ – Miramari dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta ci sarà Martelli, con Manetti, Elia, Saporetti e Cavallini a presidiare la linea difensiva. A centrocampo, Franzolini, Ripani e De Risio formeranno il trio centrale, mentre il tridente offensivo sarà composto da Macrì, Petrelli e Farinelli.

Probabili formazioni di Livorno-Forlì

LIVORNO (3-5-1-1): Seghetti; Gentile, Nwachukwu, Monaco; Mawete, Welbeck, Hamlili, Odjer, Antoni; Marchesi; Di Carmine. Allenatore: Formisano.

FORLI (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, Saporetti, Cavallini; Franzolini, Ripani, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli. Allenatore: Miramari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 257 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.