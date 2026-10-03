Livorno-Pescara 0-1: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Livorno-Pescara di Sabato 3 ottobre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

LIVORNO – Sabato 3 ottobre 2026, alle 17.30, allo Stadio Armando Picchi, andrà in scena Livorno-Pescara, gara valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C 2026-2027. Da una parte ci sono i padroni di casa amaranto guidati da Cristiano Lucarelli, reduci da un avvio di stagione brillante che li vede saldamente al quinto posto in classifica, a appena tre lunghezze di distanza dalla seconda piazza, ocupata dal Ravenna. Dall’altra risponde il Pescara di Antonio Buscè, chiamato a un’immediata reazione per raddrizzare una situazione di classifica complicata e scacciare i fantasmi della crisi lontano dalle mura amiche. La forza della formazione toscana passa inevitabilmente per il proprio terreno di gioco. Al Picchi la squadra amaranto ha costruito un vero e proprio fortino, collezionando il punteggio pieno grazie a quattro vittorie su quattro tra gare ufficiali e coppa. Nel ruolino di marcia casalingo figurano i successi contro Torres, Atalanta U23, Vado e, soprattutto, il rocambolesco 3-2 firmato nell’ultimo turno contro la Pianese dalla splendida doppietta del classe 2006 Gabbiani, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Di segno opposto è il momento che stanno attraversando gli abruzzesi. Il Delfino naviga attualmente in dodicesima posizione con appena 8 punti all’attivo e arriva all’appuntamento toscano dopo la recente sconfitta interna per 2-1 contro lo Spezia. I problemi principali per la squadra di Buscè risiedono nella tenuta del reparto arretrato: i biancazzurri detengono la quarta peggior difesa dell’intero girone con undici reti complessive subite, un dato che peggiorano drasticamente quando giocano lontano da casa, dove vantano attualmente il primato negativo del peggior rendimento esterno del torneo con ben nove gol incassati in trasferta. A dirigere la gara sarà Davide Cerea della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto ufficiale, Francesco Aloise di Voghera. Operatore FVS, Roberto Meraviglia di Pistoia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LIVORNO-PESCARA]

LIVORNO: Martinez M., Regazzetti S., Veseli F., Bachini M., Falasco N. (dal 13' st Malagrida L.), Rizza A., Haas N., Arrigoni T. (dal 44' st Bacciardi A.), Bonassi L. (dal 25' st Badoro C.), Aramu M. (dal 25' st Malotti M.), Gabbiani G. (dal 44' st Mancini T.). A disposizione: Bacciardi A., Badoro C., Calabro L., Ciobanu D., Djidji K., Gentile D., Malagrida L., Malotti M., Mancini T., Marinari J., Mawete J. C., Menarini F., Morachioli G., Pittino T., Tani F. Allenatore: Lucarelli C..



PESCARA: Fiorillo V., Donati F., Nardin F., Pellacani F., Letizia G., Valzania L. (dal 38' st Meazzi L.), Guccione F., Erradi B. (dal 26' st Sardo J.), Vitali P. (dal 38' st Gatto M.), Parigi G. (dal 38' st Inglese R.), D'Ausilio M. (dal 17' st Ferraris A.). A disposizione: Altare G., Capellini R., Doronzo L., Ferraris A., Gatto M., Graziani L., Inglese R., Meazzi L., Merola D., Milan M., Morazzini L., Motta M., Saio I., Sardo J. Allenatore: Busce A..



Reti: al 45'+6 st Sardo J. (Pescara) .



Ammonizioni: al 5' st Falasco N. (Livorno), al 45'+5 st Mancini T. (Livorno) al 34' pt Valzania L. (Pescara), al 43' st Guccione F. (Pescara), al 45'+8 st Sardo J. (Pescara).

Martinez M., Regazzetti S., Veseli F., Bachini M., Falasco N. (dal 13' st Malagrida L.), Rizza A., Haas N., Arrigoni T. (dal 44' st Bacciardi A.), Bonassi L. (dal 25' st Badoro C.), Aramu M. (dal 25' st Malotti M.), Gabbiani G. (dal 44' st Mancini T.).Bacciardi A., Badoro C., Calabro L., Ciobanu D., Djidji K., Gentile D., Malagrida L., Malotti M., Mancini T., Marinari J., Mawete J. C., Menarini F., Morachioli G., Pittino T., Tani F.Lucarelli C..Fiorillo V., Donati F., Nardin F., Pellacani F., Letizia G., Valzania L. (dal 38' st Meazzi L.), Guccione F., Erradi B. (dal 26' st Sardo J.), Vitali P. (dal 38' st Gatto M.), Parigi G. (dal 38' st Inglese R.), D'Ausilio M. (dal 17' st Ferraris A.).Altare G., Capellini R., Doronzo L., Ferraris A., Gatto M., Graziani L., Inglese R., Meazzi L., Merola D., Milan M., Morazzini L., Motta M., Saio I., Sardo J.Busce A..al 45'+6 st Sardo J. (Pescara) .al 5' st Falasco N. (Livorno), al 45'+5 st Mancini T. (Livorno) al 34' pt Valzania L. (Pescara), al 43' st Guccione F. (Pescara), al 45'+8 st Sardo J. (Pescara).

Le formazioni ufficiali di Livorno-Pescara

LIVORNO (3-5-1-1) Martinez; Veseli, Bachini, Falasco; Regazzetti, Rizza, Haas, Arrigoni, Bonassi; Aramu, Gabbiani. A disposizione: Ciobanu, Tani, Gentile, Calabro, Pittino, Menarini, Djidji, Morachioli, Badoro, Malagrida, Bacciardi, Mancini, Malotti, Marinari, Mawete. Allenatore: Cristiano Lucarelli

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Donati, Nardin, Pellacani, Letizia; Valzania, Guccione, Erradi; Vitali, D’Ausilio, Parigi. A disposizione: Saio, Doronzo, Capellini, Altare, Milan, Motta, Meazzi, Graziani, Gatto, Sardo, Morazzini, Inglese, Merola, Ferraris. Allenatore: Antonio Buscè

Convocati del Pescara

Portieri: 22 Saio, 40 Doronzo, 90 Fiorillo.

Difensori: 2 Capellini, 3 Letizia, 14 Altare, 18 Milan, 20 Donati, 23 Pellacani, 32 Motta, 33 Nardin.

Centrocampisti: 7 Meazzi, 8 Graziani, 14 Valzania, 17 Gatto, 24 Guccione, 27 Erradi, 39 Morazzini, 44 Sardo.

Attaccanti: 9 Inglese, 0 Merola, 119 D’Ausilio, 21 Ferraris

Presentazione del match

COME ARRIVA IL LIVORNO – Cristiano Lucarelli schiera i suoi con il 4-2-3-1. In porta c’è Martinez; in difesa Regazzetti, Bachini, Veseli e Falasco. A centrocampo agiscono Arrigoni e Haas, mentre sulla trequarti spazio a Malotti, Aramu e Mawete a supporto del giovane Gabbiani, terminale offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA – Risponde Antonio Buscè con il 4-3-3 per gli abruzzesi. Tra i pali fiducia a Fiorillo, protetto da Donati, Nardin, Pellacani e Letizia. In mediana spazio a Valzania, Guccione e Sardo. In attacco il tridente titolare è composto da Vitali, Parigi e D’Ausilio.

Probabili formazioni di Livorno-Pescara

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Haas; Malotti, Aramu, Mawete; Gabbiani. Allenatore: Lucarelli

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Donati, Nardin, Pellacani, Letizia; Valzania, Guccione, Sardo; Vitali, Parigi, D’Ausilio. Allenatore: Buscè

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta: su Sky Sport (canale 251 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.