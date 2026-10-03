Grosseto-Sambenedettese 1-3: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Grosseto-Sambenedettese di Sabato 3 ottobre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

GROSSETO – Sabato 3 ottobre 2026, alle 14.30, allo Stadio Carlo Zecchini, andrà in scena Grosseto-Sambenedettese, gara valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C 2026-2027. I padroni di casa guidati da Paolo Indiani stanno stupendo tutti. La compagine maremmana naviga attualmente nelle zone altissime della classifica, saldamente al terzo posto con 15 punti e ancora imbattuta in questo avvio di stagione. Nonostante l’entusiasmo della piazza e una posizione di classifica da sogno, il tecnico non vuole cali di tensione: nella conferenza della vigilia, Indiani ha voluto tenere i piedi ben per saldati a terra, ammonendo i suoi ragazzi sul pericolo di sottovalutare l’avversario e ricordando che guardare troppo in alto in questo momento potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile. Momento diametralmente opposto per i rossoblù marchigiani, sprofondati in un avvio di campionato estremamente complicato che li vede inchiodati all’ultimo posto della graduatoria con appena 2 punti all’attivo. Una situazione di crisi profonda che ha spinto la dirigenza a voltare pagina, affidando la panchina al neo tecnico Filippo D’Alesio. Il nuovo allenatore ha cercato subito di compattare l’ambiente, trasmettendo la sua forte sete di riscatto in vista della durissima trasferta toscana. Sotto il profilo tattico, l’impatto di D’Alesio dovrebbe tradursi in un immediato cambio di rotta strutturale, con il passaggio a una più solida ed equilibrata linea difensiva a quattro per arginare le offensive maremmane. La direzione dell’incontro dello Zecchini è stata affidata al signor Gabriele Totaro della sezione di Lecce. Ad coadiuvarlo ci saranno gliassistenti Gianluca Li Vigni (Seregno) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco). Le funzioni di quarto ufficiale spetteranno ad Andrea Giordani di Aprilia, mentre l’operatore FVS designato è Simone Iuliano di Siena.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GROSSETO-SAMBENEDETTESE]

GROSSETO: Marcu A., Montini A. (dal 20' st Ciraudo A.), Brenna D., Ampollini F., Mannelli M., Andreoli L., Damiani M. (dal 21' st Fiorani M.), Sabattini L. (dal 30' st Fantacci T.), Fabri F. (dal 20' st Mastroianni F.), Gaddini M. (dal 1' st Fiorini P.), Gori L.. A disposizione: Alfani L., Brigliozzi D., Cabella M., Ciraudo A., Della Mora T., Fantacci T., Fiorani M., Fiorini P., Hasani A., Lorenzelli E., Lorenzini J., Mastacchi L., Mastroianni F., Menicucci D., Tosi L. Allenatore: Indiani P..



SAMBENEDETTESE: Krapikas T., Zini A., Chelli M., Pezzola L., Nicoli S., Toure M. (dal 41' st Tunjov G.), Piccoli M., Marranzino P. (dal 6' st Faggioli A.), Candellori K. (dal 29' st Plicco E.), Sgarbi L. (dal 29' st Perrotta F.), Magnaghi S. (dal 6' st Stabile D. P.). A disposizione: Buljan L., Cultraro G., Faggioli A., Kosijer S., Perrotta F., Plicco E., Stabile D. P., Tunjov G. Allenatore: D'Alesio F..



Reti: al 31' st Mastroianni F. (Grosseto) al 10' pt Piccoli M. (Sambenedettese) , al 15' pt Sgarbi L. (Sambenedettese) , al 11' st Candellori K. (Sambenedettese) .



Ammonizioni: al 43' pt Ampollini F. (Grosseto), al 11' st Sabattini L. (Grosseto), al 16' st Damiani M. (Grosseto), al 35' st Fantacci T. (Grosseto), al 36' st Fiorani M. (Grosseto) al 38' pt Nicoli S. (Sambenedettese), al 9' st Zini A. (Sambenedettese), al 15' st Pezzola L. (Sambenedettese), al 44' st Krapikas T. (Sambenedettese).



Rigori sbagliati: al 45'+4 pt Gori L. (Grosseto).

Marcu A., Montini A. (dal 20' st Ciraudo A.), Brenna D., Ampollini F., Mannelli M., Andreoli L., Damiani M. (dal 21' st Fiorani M.), Sabattini L. (dal 30' st Fantacci T.), Fabri F. (dal 20' st Mastroianni F.), Gaddini M. (dal 1' st Fiorini P.), Gori L..Alfani L., Brigliozzi D., Cabella M., Ciraudo A., Della Mora T., Fantacci T., Fiorani M., Fiorini P., Hasani A., Lorenzelli E., Lorenzini J., Mastacchi L., Mastroianni F., Menicucci D., Tosi L.Indiani P..Krapikas T., Zini A., Chelli M., Pezzola L., Nicoli S., Toure M. (dal 41' st Tunjov G.), Piccoli M., Marranzino P. (dal 6' st Faggioli A.), Candellori K. (dal 29' st Plicco E.), Sgarbi L. (dal 29' st Perrotta F.), Magnaghi S. (dal 6' st Stabile D. P.).Buljan L., Cultraro G., Faggioli A., Kosijer S., Perrotta F., Plicco E., Stabile D. P., Tunjov G.D'Alesio F..al 31' st Mastroianni F. (Grosseto) al 10' pt Piccoli M. (Sambenedettese) , al 15' pt Sgarbi L. (Sambenedettese) , al 11' st Candellori K. (Sambenedettese) .al 43' pt Ampollini F. (Grosseto), al 11' st Sabattini L. (Grosseto), al 16' st Damiani M. (Grosseto), al 35' st Fantacci T. (Grosseto), al 36' st Fiorani M. (Grosseto) al 38' pt Nicoli S. (Sambenedettese), al 9' st Zini A. (Sambenedettese), al 15' st Pezzola L. (Sambenedettese), al 44' st Krapikas T. (Sambenedettese).al 45'+4 pt Gori L. (Grosseto).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GROSSETO – Il Grosseto di mister Paolo Indiani si schiera in campo con il collaudato modulo 4-2-3-1. A difesa della porta c’è Marcu, protetto dal quartetto difensivo composto da Mannelli, Brenna, Ampollini e Montini. In mezzo al campo la diga è affidata alla coppia formata da Andreoli e Fiorani. Sulla trequarti spazio alla fantasia e alla velocità del terzetto Sabattini, Fabri e Gaddini, chiamati a innescare l’unico punto di riferimento avanzato, il centravanti Gori.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – Risponde la Sambenedettese con lo stesso speculare 4-2-3-1 scelto dal nuovo tecnico Filippo D’Alesio per dare una svolta alla squadra. Tra i pali troviamo Krapikas, con la linea difensiva a quattro che vede schierati Zini, Chelli, Kosijer e Nicoli. Davanti alla difesa agiscono Piccoli e Tourè in qualità di mediani di contenimento e costruzione. Sulla trequarti operano Sgarbi, Candellori e Marranzino, a supporto del terminale offensivo Magnaghi, che avrà il compito di guidare l’attacco rossoblù.

Probabili formazioni di Grosseto-Sambenedettese

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Mannelli, Brenna, Ampollini, Montini; Andreoli, Fiorani; Sabattini, Fabri, Gaddini; Gori. Allenatore: Paolo Indiani.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Krapikas; Zini, Chelli, Kosijer, Nicoli; Piccoli, Tourè; Sgarbi, Candellori, Marranzino; Magnaghi. Allenatore: Filippo D’Alesio.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.