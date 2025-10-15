Lonigo ospita il Campionato Nazionale CSI di corsa su strada

Domenica 19 ottobre a Lonigo il tricolore CSI su strada: presenti 22 categorie, oltre metà categoria under 15

LONIGO – All’ombra della Rocca Palladiana un giro corto di 800 metri ed uno lungo di 1.250 metri da percorrere più volte lungo i portici di Via Garibaldi a seconda della categoria di appartenenza. Tutto è pronto a Lonigo (VI), dove c’è grande attesa per il prossimo Campionato Nazionale di Corsa su strada del Centro Sportivo Italiano, realizzato in collaborazione con il GS Leonicena e con il patrocinio del Comune di Lonigo. Sta per accendersi il braciere, domenica 19 ottobre, dopo la santa Messa celebrata in Duomo alle ore 9 dal parroco di Lonigo, don Stefano Mazzola, e dopo la sfilata delle delegazioni arancioblu nella cerimonia di apertura, dove suonerà la locale banda filarmonica.

I colori delle tute ed il calore della gente dell’atletica CSI si sono dati appuntamento in terra berica per confrontarsi in una delle più emozionanti manifestazioni sportive praticate nell’Associazione ottuagenaria. Ben 555 i pettorali assegnati ai qualificati nella finale, 241 al femminile e 314 al maschile. La vena giovanile dell’atletica ciessina traspare evidentemente dalla carta d’identità dei partecipanti, il 55% dei quali ha meno di 15 anni compiuti.

Il Veneto può contare su 202 atleti con il Comitato di casa vicentino in pole quanto ad iscritti alla finale (181): diciotto le società del CSI berico al via, con a capofila i padroni di casa, i leoni e le leonesse del GS Leonicena, che schierano 29 pretendenti al titolo, con l’undicenne Greta Gazzolari in prima fila per il podio esordienti. Quindi Union Creazzo e Pol. Dueville, entrambe con 24 atleti pronti a scattare. L’altro Comitato veneto, il CSI Belluno, corre con 21. Dal Trentino ben 155 podisti, portacolori di 17 differenti società sportive, tra cui l’US 5 Stelle Seregnano, che, con 48 iscritti, rappresenta la formazione più nutrita del meeting. Sono 142 le frecce messe in “strada” dal CSI Lombardia, con ben otto Comitati presenti e con GS Virtus Calco e Polisportiva Bernatese, Atletica Alto Lario e GS CSI Morbegno, da tenere d’occhio, essendo risultate nella specialità le migliori in regione sia nelle graduatoria giovanile sia nella assoluta. A seguire Toscana, Marche, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, ed un iscritto anche dalla lontana Sicilia. Complessivamente le società sportive rappresentate sono 75 con 20 Comitati a concorrere per una medaglia.

Nella mattinata di venerdì 17 ottobre a Palazzo Pisani di Lonigo alle ore 10,30 la presentazione alla stampa dove interverranno l’Assessore allo Sport comunale Andrea Castiello, il responsabile della commissione tecnica nazionale CSI di Atletica Leggera, Pietro Albanese, il presidente del Csi Vicenza, Francesco Brasco e la presidente della GS Leonicena Daniela Cremonese.