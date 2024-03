Lucchese – Olbia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lucchese-Olbia di Domenica 10 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata del girone B di Serie C

LUCCA – Domenica 10 marzo 2024, lo stadio Porta Elisa ospiterà la partita Lucchese–Olbia, valevole per la trentunesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.00. Questa giornata mette di fronte due squadre che stanno incontrando palesi difficoltà di risultati. Classifica alla mano, i padroni di casa della Lucchese sembrerebbero arrivare meglio a questa sfida, forti dei loro con 36 punti.

Se si vedono le ultime partite della squadra toscana, si diventa immediatamente meno ottimisti. Tuttavia, l’Olbia arriva decisamente peggio a questa sfida. La squadra sarda non vince da 8 giornate e si ritrova momentaneamente penultima in classifica. L’unico dato confortante è che il precedente con una squadra della caratura della Lucchese, ovvero l’Entella, portò alla squadra sarda un punto. Ma dato il peggior attacco del campionato, ci sono veramente poche speranze per l’Olbia di portare punti a casa da questa trasferta.

Ne consegue che è possibile ipotizzare la vittoria della Lucchese, che la maggior parte delle ricevitorie quota alla cifra di 1.40. Il fischietto Enrico Gigliotti della Sezione di Cosenza dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio Porta Elisa. Sarà coadiuvato dal primo assistente Nicolo’ Moroni di Treviglio, mentre il secondo assistente sarà Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale sarà Tommaso Alberto Vazzano di Catania.

Presentazione del match

QUI LUCCHESE – Il tecnico Giorgio Gorgone dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Chiorra tra i pali e con una difesa a tre formata da Sabbione, Gucher e Benassai. In mezzo al campo Tumbarello e Cangianiello mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Quirini e De Maria. Attacco affidato a Di Santo con De Maria e Yeboah.

QUI OLBIA – La squadra di Gaburro è pronta per questa sfida, ha preparato la gara nei minimi dettagli. Il modulo che sceglie il tecnico è il solito 4-4-2: Rinaldi tra i pali; la difesa è affidata a Mordini come terzino destro, Palomba e Fabbri i centrali e a sinistra Arboleda; il centrocampo a quattro con Catania esterno a destra, La Rosa e Biancu i centrali e Dessena a sinistra; le due punte sono Scapin e Ragatzu.

Probabili formazioni di Lucchese – Olbia

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Sabbione, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, De Maria, Disanto, Yeboah. Allenatore: Giorgio Gorgone.

OLBIA (4-4-2): Rinaldi; Mordini, Palomba, Fabbri, Arboleda; Catania, La Rosa, Biancu, Dessena; Scapin, Ragatzu. Allenatore: Marco Gaburro

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Lucchese e Olbia sarà visibile su Sky Sport (canale 254). Disponibile anche sull’app di Sky Go e la piattaforma Now.