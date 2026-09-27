Lucchese-Siena 3-2: beffa nel finale per la Robur

Diretta Lucchese-Siena di Domenica 27 settembre 2026: i bianconeri recuperano due gol con Conti e Rossetti, ma un rigore di Dionisi nel finale regala ai rossoneri il successo

LUCCA – La formazione di Voria cade 3-2 contro una Lucchese concreta e cinica, capace di sfruttare al meglio gli errori bianconeri. Dopo essere finita sotto di due reti, la Robur aveva trovato la forza di reagire e pareggiare, ma nel finale un calcio di rigore trasformato da Dionisi ha condannato i senesi al secondo ko esterno consecutivo.

L’avvio è equilibrato, con il Siena che prova subito a prendere in mano il gioco. La prima svolta arriva però al 12′: clamoroso autogol di Somma, che nel tentativo di servire il proprio portiere Michielan calibra male il retropassaggio e spedisce la palla in rete. Un episodio che cambia l’inerzia della gara. La Robur cerca immediatamente una reazione e costruisce alcune occasioni interessanti, ma al 23′ arriva il raddoppio rossonero. Periccioli perde un pallone sanguinoso a metà campo, la Lucchese riparte velocemente e Sirbu conclude l’azione con un preciso destro incrociato che vale il 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, il Siena continua a fare la partita. Vespier si supera su Lipari e Ciofi colpisce anche un palo poco prima dell’intervallo, ma il risultato non cambia e le squadre vanno al riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa Voria cambia assetto inserendo Rossetti e Parente. La scossa arriva al 6′ st quando Conti, da oltre trentacinque metri, trova una conclusione straordinaria che si infila sotto l’incrocio e riapre completamente il match. Il Siena cresce, prende fiducia e continua a spingere. Dopo diverse opportunità costruite, il meritato pareggio arriva al 30′ st: splendida iniziativa di Lipari sulla sinistra e assist rasoterra per Rossetti che, con un colpo di tacco elegante e preciso, firma il 2-2. Nel momento migliore dei bianconeri arriva però la doccia gelata. Al 42′ st una disattenzione difensiva su un pallone innocuo genera un’incomprensione tra Michielan e Guglielmino. Lorusso si inserisce e il direttore di gara ravvisa un fallo del portiere senese, assegnando il calcio di rigore. Dal dischetto Dionisi non sbaglia e realizza il definitivo 3-2.Nel recupero il Siena prova un ultimo assalto, ma la Lucchese resiste e porta a casa tre punti preziosi.

Tabellino

LUCCHESE: Vespier; Olivieri (dal 34′ st Baldari), Santeremo, Biasiol, Zitelli; Picchi (dal 34′ st Esposito), Mele, Ferrante; Sirbu, Gioè (dal 17′ st Dionisi), Lorusso (dal 46′ st Massari). A disposizione: Guacci, Lombardi, Boiano, Labriola, Onu. Allenatore: Bernardini. SIENA: Michielan; Guglielmino, Conti, Somma, Cecconi (dal 1′ st Parente); Periccioli (dal 1′ st Rossetti), Odjer, Sabelli (dal 33′ st Mastalli); Ciofi, Lipari (dal 39′ st Nardi); Andolfi (dal 34′ st Barbera). A disposizione: Perrone, Cavallari, Monteverde, Tittocchia. Allenatore: Voria. Reti: al 12′ pt autorete di Somma, al 23′ pt Sirbu, al 6′ st Conti, al 30′ st Rossetti, al 43′ st Dionisi (rig.). Ammonizioni: Mele, Sabelli, Olivieri, Parente. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

Le formazioni ufficiali di Lucchese-Siena

LUCCHESE (4-3-3): Vespier; Olivieri, Santeremo, Biasiol, Zitelli; Picchi, Mele, Ferrante; Sirbu, Gioè, Lorusso. A disposizione: Guacci, Lombardi, Baldari, Dionisi, Boiano, Labriola, Massari, Onu, Esposito. Allenatore: Bernardini.

SIENA (4-3-2-1): Michielan; Guglielmino, Conti, Somma, Cecconi; Periccioli, Odjer, Sabelli; Ciofi, Lipari; Andolfi. A disposizione: Perrone, Barbera, Cavallari, Rossetti, Nardi, Mastalli, Monteverde, Tittocchia, Parente. Allenatore: Voria.

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Francesco Fermo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Jonas Blondon Nkenkeu Teulem della sezione di Parma e Federico Corbelli della sezione di Rimini. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

Domenica 27 settembre 2026, lo Stadio Porta Elisa ospiterà la partita Lucchese-Siena, sfida valida per la quinta giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

La Lucchese ha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate di campionato. L’esordio è stato positivo, con il successo per 2-1 contro il Montevarchi, seguito dalla pesante sconfitta per 5-0 sul campo del Seravezza Pozzi. La formazione rossonera ha reagito con il netto 5-0 interno ai danni della SCD Progresso, prima di pareggiare 0-0 nell’ultima giornata contro la Rondinella

Il Siena ha invece raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate di campionato. L’esordio è terminato con l’1-1 sul campo dello Scandicci, seguito dal netto successo per 3-0 contro il Mezzolara. La formazione bianconera ha poi perso 3-2 in trasferta contro il Tau, prima di tornare alla vittoria con il 3-0 interno sul Montevarchi.

La maggior parte dei bookmakers non considerano alcuna squadra come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.18 per la vittoria della Lucchese, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 2.95, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Siena è di 2.90, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA LA LUCCHESE – Bernardini dovrebbe confermare il 4-3-3, con Vespier schierato tra i pali. Il reparto difensivo sarà composto da Olivieri, Biasiol, Santeramo e Zitelli, mentre Labriola, Baldari e Picchi formeranno la linea mediana. In avanti spazio a Lorusso, Dionisi e Sirbu, pronti a comporre il tridente offensivo. L’assetto della Lucchese punta quindi sulla presenza di tre giocatori in attacco, con gli esterni chiamati ad allargare la manovra e creare spazi per la punta centrale.

COME ARRIVA IL SIENA – Voria dovrebbe optare per un 4-3-2-1, affidando a Michielan la difesa della porta. Davanti all’estremo difensore agiranno Guglielmino, Conti, Cecconi e Parente, mentre Mastalli, Odjer e Sabelli comporranno il centrocampo a tre. Sulla trequarti ci saranno Ciofi e Lipari, alle spalle di Rossetti, unico riferimento offensivo. La formazione bianconera dovrebbe quindi puntare sulla presenza di due giocatori tra le linee a supporto della punta, con il centrocampo chiamato a garantire equilibrio e sostegno alla fase offensiva.

Le probabili formazioni

LUCCHESE (4-3-3): Vespier; Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli; Labriola, Baldari, Picchi; Lorusso, Dionisi, Sirbu. Allenatore: Marco Bernardini.

SIENA (4-3-2-1): Michielan; Guglielmino, Conti, Cecconi, Parente; Mastalli, Odjer, Sabelli; Ciofi, Lipari; Rossetti. Allenatore: Voria.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Lucchese e Siena in diretta su Canale 3 Toscana (al canale 84 del digitale terrestre in Toscana), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.