Coppa d’Africa, Malawi – Senegal: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Malawi – Senegal di martedì 18 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di African Nations Cup

BAFOUSSAM – Martedì 18 gennaio 2022 andrà in scena Malawi – Senegal, gara valida per la 3a giornata dell’ African Nations Cup: il fischio di inizio è in programma per le ore 17:00. Da una parte del campo troviamo le Fiamme di mister Mario Marinica, che sono riusciti a rifarsi contro lo Zimbabwe, dopo la sconfitta contro la Guinea della prima giornata. Il Malawi attualmente occupa la terza posizione nel Girone B a quota 3 punti. Dall’altra parte del campo troviamo i Leoni della Teranga di mister Aliou Cisse, che condividono insieme alla Guinea la vetta del raggruppamento a quota 4 punti, dopo la vittoria per 1-0 contro lo Zimbabwe. Che attualmente è in coda al girone con 0 punti: tutto ancora da decidere, quindi, con le prime tre squadre che finora sembrano tutto sommato equivalersi. Si tratta della seconda edizione della Coppa d’Africa che si disputa in Camerun: in quell’edizione, datata 1972, la nazionale di casa ottenne il terzo posto nella massima competizione continentale. Un’ora prima dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 14:00 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale.

La presentazione del match

QUI MALAWI – La formazione di mister Marinica potrebbe adottare il modulo 3-4-1-2, con Chirwa, Mzava e Chembezi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo la cerniera composta da Mhone, Banda, Idana e Madinga, alle spalle di Banda. Coppia d’attacco con Muyaba e Chester.

QUI SENEGAL – Il Senegal di mister Cisse potrebbe invece scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Maye, Cisse, Diallo e Ballo-Toure a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Sarr, Kouyate e Gueye, alle spalle del tridente d’attacco composto da Dia, Mane e Balde.

Le probabili formazioni di Malawi – Senegal

MALAWI (3-4-1-2): Kakhobwe; Chirwa, Mzava, Chembezi; Mhone, Banda, Idana, Madinga; Banda; Muyaba, Chester. Allenatore: Mario Marinica

SENEGAL (4-3-3): Dieng; Maye, Cisse, Diallo, Ballo-Toure; Sarr, Kouyate, Gueye; Dia, Mane, Balde. Allenatore: Aliou Cisse

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Malawi – Senegal, valida per la 3a giornata del campionato African Nations Cup , sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery +. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.