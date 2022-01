Manchester United – Aston Villa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Manchester United – Aston Villa del 10 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2021/2022

MANCHESTER – Lunedì 10 gennaio, alle ore 20.55, all’Old Trafford, andrà in scena Manchester United – Aston Villa, gara valida per il terzo turno della FA Cup 2021/2022. Una sfida che pone di fronte due squadre che militano in Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Wolverhampton e in classifica sono settimi con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte; 30 gol fatti e 27 subiti. Negli ultimi cinque incontri disputati hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, realizzando sei reti e subendone cinque. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Brentford e sono tredicesimi, a quota 22, con un cammino di sette partite vinte, una pareggiata e undici perse; 25 gol segnate e 30 subiti. Il bilancio delle ultime cinque partite disputate é di tre vittorie e due sconfitte; 6 reti realizzate e 7 incassate. Il Manchester United, sulla carta, sembrerebbe favorito ma non va dimenticato che in campionato, lo scorso 25 settembre, in questo stesso stadio, fu l’Aston Villa ad avere la meglio grazie al gol di Hause.

QUI MANCHESTER UNITED – Maguire e Lindelof rientrano dopo aver saltato la sfida contro il Wolverhampton, mentre Pogba continua a essere assente a causa di un infortunio alla coscia. Rangnick dovrà far scendere in campo la squadra con il modulo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e retroguardia formata al centro da Varane e Jones e ai lati da Wan Bissaka e Shaw. In mediana McTominay e Fred. Sulla trequarti Sancho, Fernandes e Rashford, di supporto all’unica punta Ronaldo.

QUI ASTON VILLA – McTominay e Shaw, squalificati in Premier League, sono entrambi disponibili per la FA Cup qui. Gerrard potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Martinez in porta e Cash, Konsa, Mings e Targett in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ minuto la cerniera composta da McGinn, Douglas Luiz e Sanson, alle spalle del tridente d’attacco formato da Trezeguet, Ings e Buendia

Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Jones, Shaw; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. Allenatore: Rangnick.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Sanson; Trezeguet, Ings, Buendia. Allenatore: Gerrard.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Manchester United – Aston Villa, gara valida per il terzo turno della FA Cup 2021/2022, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.