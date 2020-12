Manchester United – Wolverhampton: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester United – Wolverhampton del 29 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sedicesima giornata di Premier League

MANCHESTER – Martedì 29 dicembre alle ore 21 andrà in scena Manchester United – Wolverhampton, incontro valevole per la sedicesima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte ci sono i Red Devils che sono reduci dal pareggio spettacolare sul campo del Leicester ed in classifica occupano la quarta posizione con 27 punti ed una gara da recuperare. Dall’altra parte troviamo la squadra guidata da Espirito Santo che occupa l’undicesima posizione in classifica con 20 punti.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MANCHESTER UNITED – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lindelof e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bailly e Maguire. A centrocampo Fred e McTominay in cabina di regia mentre davanti spazio a James, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cavani.

QUI WOLVERHAMPTON – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali, pacchetto arretrato formato da Saiss, Coady e Kliman. A centrocampo Joao Moutinho e Ruben Neves in cabina di regia con Adama Traoré e Semedo sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Fabio Silva alle spalle del tandem offensivo composto da Podence e Pedro Neto.

Le probabili formazioni di Manchester United – Wolverhampton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, James, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani. Allenatore: Solskjaer

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): Rui Patricio; Saiss, Coady, Kliman, Traoré, Joao Moutinho, Ruben Neves, Semedo, Fabio Silva, Podence, Pedro Neto. Allenatore: Espirito Santo

STADIO: Old Trafford

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Manchester United – Wolverhampton, valevole per la sedicesima giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La sfida, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti la Premier League.