Europa League, Marsiglia – Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Marsiglia – Lazio del 4 novembre 2021: incontro valido per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League. Calcio d’inizio alle 21:00

MARSIGLIA – Questa sera, dalle ore 21:00, è in programma la quarta giornata de Gruppo E di Europa League con il match Marsiglia – Lazio. Quali saranno le scelte tecniche dei due allenatori? Di seguito le formazioni probabili della partita: quelle ufficiali saranno disponibili a partire dalle 20:00. Alle 21:00 comincerà invece la diretta live, testuale, del nostro sito. Sampaoli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1, con Pau Lopez tra i pali, reparto arretrato formato dalla coppia centrale Saliba-Caleta-Car e sulle fasce da Rongier e Luan Peres. A centrocampo Camara e Guendouzi. In attacco l’ex Milix, dabanti al trio formato da Under, Payet e Lirola. Sarri dovrebbe invece mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Lazzari e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Acerbi e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni di Olympique Marsiglia – Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. Allenatore: Jorge Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

STADIO: Velodrome