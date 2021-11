Marsiglia – Lazio: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Marsiglia – Lazio del 4 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4° giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022

MARSIGLIA – Giovedì 4 novembre, alle ore 21, al Velodrome, andrà in scena Legia Varsavia – Napoli, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo C di Europa League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 21 ottobre, si é chiusa sul risultato di 0-0. La sfida potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio del turno delle due squadre: quella di Sampaoli ha conquistato finora 3 punti, quella di Sarri 4. In testa alla classifica del raggruppamento ci sono i turchi del Galatasaray a quota 7. In Ligue 1 il Marsiglia é terzo con 22 punti dopo 12 partite e viene dalla vittoria esterna di misura contro il Clermont. La Lazio é reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Atalanta ed é sesto con 18 punti, a pari merito con la Fiorentina, con un percorso di 5 partite vinte, 4 pareggiate e 2perse: 20 gol fatti e 14 subiti.

La cronaca con commento in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 4 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI OLYMPIQUE MARSIGLIA – Sampaoli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, reparto arretrato formato dalla coppia centrale Saliba-Caleta-Car e sulle fasce da Rongier e Luan Peres. A centrocampo Camara e Guendouzi . In attacco l’ex Milix, dabanti al trio formato da Under, Payet e Lirola.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Lazzari e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Acerbi e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Le probabili formazioni di Olympique Marsiglia – Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Marsiglia – Lazio, valido per la quarta giornata della fase a gironi di League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 digitale terrestre) e DAZN. Per tutti gli abbonati basterà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8, o in alternativa da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite),. Per quanto riguarda la diretta streaming di Napoli-Legia Varsavia, la doppia alternativa è collegarsi al sito di DAZN da pc o scaricare l’app su smartphone o tablet. Anche Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) porterà alla visione della gara in diretta streaming, scaricando l’app su pc, smartphone o tablet, così come il sito di TV8.