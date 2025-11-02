Martina-Barletta 0-0: match bloccato e privo di occasioni

Diretta Città di Martina-Barletta di Domenica 2 novembre 2025: nella ripresa Bonnin pericoloso su corner colpisce il palo

MARTINA FRANCA – Finisce senza reti il derby pugliese tra Martina e Barletta, valido per la 10ª giornata del Girone H di Serie D. Allo stadio “Tursi” va in scena una gara combattuta ma povera di emozioni, con le due squadre più attente a non perdere che a vincere. Il palo colpito da Bonnin nella ripresa è l’unico vero brivido di un match che lascia l’amaro in bocca a entrambe le tifoserie.

Cronaca della partita

Il primo tempo si sviluppa su ritmi blandi, con il Martina che prova a costruire dal basso e il Barletta che si affida alle ripartenze. Le due squadre si annullano a centrocampo, con pochi spunti offensivi e nessuna vera occasione da gol. Nel secondo tempo, il copione non cambia. Il Barletta si rende pericoloso al 65’ con Bonnin, che sugli sviluppi di un corner colpisce il palo con un colpo di testa, sfiorando il vantaggio.

Il Martina risponde con Mastrovito e Resouf, ma Fernandes non viene mai seriamente impegnato. I cambi di Laterza e Pizzulli non modificano l’inerzia della gara, che resta bloccata fino al triplice fischio. Nel finale, qualche protesta per un contatto in area tra D’Arcangelo e Misefari, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il pareggio lascia il Martina al terzo posto, mentre il Barletta scivola a dieci punti dalla vetta, complice il successo del Fasano.

Tabellino

MARTINA (4-3-3): Rossi, Mancini, Llanos, De Angelis, Lupo; Piriz, Zenelaj (dal 36′ st Tuccitto), Virgilio (dal 43′ st D’Arcangelo); Resouf, Palermo, Ievolella (dal 14′ st Mastrovito). Allenatore: Giuseppe Laterza.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Coccia, Bonnin, Manetta (dal 20′ pt Giambuzzi), Misefari; Cancelli, Piarulli; Dicuonzo (dal 37′ st Di Cillo), Fantacci (dal 24′ st Cerutti), Laringe (dal 42′ st Sasanelli); Lattanzio (dal 37′ st Da Silva). Allenatore: Massimo Pizzulli.

Reti: –

Ammonizioni: Ievolella, Misefari, Bonnin, Piriz, Cancelli

Recupero: 2′ pt, 3′ st

Le formazioni ufficiali di Martina-Barletta

MARTINA (4-3-3): Rossi, Mancini, Llanos, De Angelis, Lupo; Piriz, Zenelaj, Virgilio; Resouf, Palermo, Ievolella. Allenatore: Giuseppe Laterza.

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Coccia, Bonnin, Manetta, Misefari; Cancelli, Piarulli; Dicuonzo, Fantacci, Laringe; Lattanzio. Allenatore: Massimo Pizzulli.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Salvatore Marco Testaì di Catania, coadiuvato dagli assistenti Piero Mansutti di Basso Friuli e Roberto Cusimano di Palermo.

La presentazione del match

Domenica 2 novembre, alle ore 16:00, allo Stadio “Tursi” di Martina Franca, andrà in scena Martina-Barletta, match valido per il decimo turno di Campionato di Serie D, Girone H 2025/2026. La sfida tra Martina Calcio e Barletta al “Tursi” si preannuncia come uno dei match più caldi e significativi della giornata nel Girone H, da sempre il più competitivo della Serie D. Due squadre ambiziose, costruite per stare in alto e con organici di qualità, si affrontano in una gara che potrebbe dire molto sulle gerarchie del campionato.

Il Martina di Giuseppe Laterza si presenta alla prossima sfida con la volontà di riprendere il cammino dopo lo stop contro il Ferrandina. Nonostante la sconfitta per 1-0, i biancazzurri occupano il terzo posto in classifica con 17 punti, confermando le ambizioni di alta classifica e la solidità di un gruppo costruito per essere protagonista. Il tecnico Laterza ha affrontato con lucidità il momento: “Abbiamo analizzato tutto con serenità, lavorando per correggere gli errori e migliorare l’atteggiamento. Serve più cattiveria e determinazione”. Il lavoro settimanale è stato intenso, con l’obiettivo di voltare pagina senza perdere entusiasmo: “Non ci siamo esaltati dopo le vittorie e non dobbiamo abbatterci ora. Ogni partita è un’occasione per dimostrare chi siamo”. Il Martina punta sulla continuità, sulla forza del collettivo e su un ambiente che crede nel progetto. La prossima gara sarà un banco di prova importante per misurare la capacità della squadra di reagire e confermare le proprie ambizioni.

Il Barletta si avvicina alla trasferta di Martina Franca con la necessità di dare una svolta al proprio cammino. Dopo un’estate ambiziosa, segnata dagli arrivi di profili importanti come Guadalupi, Cancelli e Manerra, la squadra di mister Pizzulli non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. I 13 punti conquistati — frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte — valgono il settimo posto in classifica, ma non riflettono le aspettative generate attorno al progetto biancorosso. La sfida contro il Martina rappresenta un crocevia: non solo per misurare le ambizioni del gruppo, ma anche per ritrovare fiducia e continuità in un campionato che corre veloce e non concede pause. Pizzulli e i suoi sono chiamati a una prova di maturità, consapevoli che è il momento di dare risposte concrete sul campo. Il talento c’è, ora serve compattezza, determinazione e quella scintilla che può trasformare il potenziale in risultati.

COME ARRIVA IL MARTINA -Il Martina Calcio di Antonio Sorrentino si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali Piras; linea difensiva composta da Esposito, Carbone, Romano e De Santis; in mediana agiscono Bruno e Mazzola; sulla trequarti spazio a Longo, Ferri e Rossi, a supporto dell’unica punta Bianchi.

COME ARRIVA IL BARLETTA- Il Barletta di Moncelli si schiera con il 4-3-3: in porta Fernandes; linea difensiva composta da De Luca, Manetta, Bonnin e Misefari; a centrocampo agiscono Piarulli, Guadalupi e Cancelli; tridente offensivo formato da Fantacci, Da Silva e Laringe.

Le probabili formazioni

MARTINA CALCIO (4-2-3-1): Piras, Esposito, Carbone, Romano, De Santis, Bruno, Mazzola, Longo, Ferri, Rossi, Bianchi. Allenatore: Antonio Sorrentino.

BARLETTA (4-3-3): Fernandes; De Luca, Manetta, Bonnin, Misefari; Piarulli, Guadalupi, Cancelli; Fantacci, Da Silva, Laringe. Allenatore: Moncelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Martina-Barletta, valida per la giornata 10 del campionato Serie D – Girone H, non si potrà seguire in diretta tv o streaming.