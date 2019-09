Mercato Bologna, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Medel, Tomiyasu, Bani, Schouten e Olsen. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

BOLOGNA – É stato un mercato molto movimentato quello della sessione estiva 2019 del Bologna, deciso a puntare a una salvezza tranquilla e non solo. La squadra è stata rinforzata in ogni reparto, come richiesto da Mihajlovic. Per la difesa sono arrivati Tomiyasu dal Sint-Truiden, Bani dal Chievo e Denswil dal Club Brugge. A centrocampo Schouten dall’Excelsior ma soprattutto Medel, che ritorna nel campionato di Serie A dopo due anni al Besiktas. In attacco Olsen dal Nordsjaelland. Edera è andato al Torino, ma nno i esclude un suo ritorno a gennaio. La cessione più importante riguarda Pulgar, passato alla Fiorentina. Hanno lasciato la società rossoblu anche Santurro, Valencia, Helander, Nagy, Donsah e Calabresi. Ma come cambierà la formazione tipo di Simone Inzaghi alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; TOMYIASU, Danilo, DENSWIL, Dijks; MEDEL, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone (SKOV OLSEN); Palacio. All: Mihajlovic (confermato).

ACQUISTI:

N. Dominguez (c, Velez)

Medel (c, Besiktas)

Denswil (d, Brugges)

Tomiyasu (d, Sint-Truiden)

Schouten (c, Excelsior)

Bani (d, Chievo)

Orsolini (a, Juventus)

Soriano (c, Villarreal)

Musa Juwara (c, Chievo)

Skov Olsen (a, Nordsjaelland)

CESSIONI: