Mercato Sassuolo, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Romagna e Chiriches e il ritorno di Defrel. Via Boateng, Matri e Di Francesco. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

SASSUOLO – É stato un mercato che ha visto il Sassuolo molto attivo, sia in entrata sia in uscita, quello della sessione estiva del 2019. Sono arrivati alcuni giocatori importanti quali Romagna dal Cagliari, Chiriches dal Napoli, Defrel, tornato dopo essere stato a Roma e alla Sampdoria. Tra gli acquisti anche Kyriakopoulos dall’Asteras, Muldur dal Rapid Vienna, Obiang dal West Ham, Gravillon dall’Inter, Toljan dal Borussia Dortmund, Traoré dalla Juventus, Caputo dall’Empoli e Sala dall’Inter. Di contro, in tanti hanno lasciato la società neroverde. Boateng è andato alla Fiorentina, Matri all’ultimo momento al Brescia. Di Francesco ha scelto la Spal, Babacar il Lecce, Goldaniga il Genoa, Sensi l’Inter. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; TOLJAN, CHIRICHES, ROMAGNA, ROGERIO; Duncan, OBIANG, TRAORE’; Berardi, CAPUTO, Boga. All: De Zerbi (confermato).

ACQUISTI:

Romagna (d, Cagliari)

Kyriakopoulos (d, Asteras Tripolis)

Chiriches (d, Napoli)

Defrel (a, Roma)

Muldur (d, Rapid Vienna)

Obiang (c, West Ham)

Gravillon (d, Inter)

Toljan (d, Borussia Dortmund)

Traoré (c, Juventus)

Caputo (a, Empoli)

Sala (d, Inter)

CESSIONI: