Mercato Brescia, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Balottelli, Matri e Romulo. Via Romagnoli. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

BRESCIA – Balottelli, Matri e Romulo: sono questi gli acquisti di punta del Brescia nella sessione estiva del mercato 2019. Il primo è arrivato a parametro zero; il secondo a titolo definitivo dal Sassuolo, il terzo in prestito dal Genoa. Tra i nuovi giocatori ci sono anche i difensori Magnani e Chancelor, provenienti, rispettivamente da Sassuolo e Anzi; il portiere Joronen dal Copenaghen; il centrocampista Zmrhal dallo Slavia Praga e l’attaccante Aye dal Clermont. Soltanto Romagnoli è stato ceduto all’Empoli; Martinelli e Dall’Oglio non hanno invece rinnovato il contratto. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

BRESCIA (4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, MAGNANI, CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, ZMRHAL; Spalek; BALOTELLI (Donnarumma), MATRI (AYE’). All: Corini (confermato).

ACQUISTI:

Matri (a, Sassuolo)

Romulo (c, Genoa)

Balotelli (a, svinc)

Magnani (d, Sassuolo)

Zmrhal (c, Slavia Praga)

Chancellor (d, Anzi)

Joronen (p, Copenaghen)

Ayé (a, Clermont)

CESSIONI:

Romagnoli (d, Empoli fp)

Martinelli (c, fine contratto)

Dall’Oglio (c, fine contratto)