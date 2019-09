Mercato Cagliari, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Nainggolan, Simeone, Nandez, Rog, Mattiello. Barella all’Inter. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

CAGLIARI – É stato un mercato dal finale col botto quello della sessione estiva 2019 del Cagliari, che nelle ultime ore si è accaparrato, in prestito con obbligo di riscatto, l’attaccante Giovanni Simeone. Un acquisto che è andato ad aggiungersi al ritorno di Radja Nainggolan, in prestito dall’Inter, e a quello di Nahitan Nandez dal Boca Juniors. Sono arrivati anche Rog dal Napoli, Cacciatore dal Chievo, a titolo definitivo dopo i 6 mesi di prestito, Mattiello in prestito dall’Atalanta, Vicario a titolo definitivo dal Venezia (e girato in prestito al Perugia), Luca Pellegrini, tornato in prestito dalla Juventus e Olsen, in prestito secco dalla Roma. La cessione più importante è stata quella di Barella, destinazione Inter.Hanno lasciato Cagliari anche Ceter per il ChievoVerona, Giannetti per la Salernitana, Farias per il Lecce, Pajac per il Genoa, Despodov per lo Sturm Graz, Bradaric per l’Hajduk Spalato. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, MATTIELLO; Ionita, NANDEZ, ROG; NAINGGOLAN; Joao Pedro, SIMEONE. All: Maran (confermato).

ACQUISTI:

Olsen (p, Roma)

Simeone (a, Fiorentina)

Pellegrini (d, Juventus)

Nandez (c, Boca Juniors)

Nainggolan (c, Inter)

Rog (c, Napoli)

Mattiello (d, Atalanta)

Vicario (p, Venezia)

Cacciatore (d, Chievo)

CESSIONI: