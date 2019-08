Cagliari, finale di mercato col botto: arriva Simeone dalla Fiorentina

L’attaccante argentino arriva in prestito oneroso dalla Fiorentina per una somma complessiva di 16 milioni di euro. Possibile debutto contro l’Inter

CAGLIARI – Ultimi giorni di mercato col botto: Giovanni Simeone passa dalla Fiorentina al Cagliari. Manca ancora l’ufficialità ma il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12, più uno di bonus, per una somma complessiva di 16 milioni di euro. Il contratto dovrebbe prevedere anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, richiesta dal giocatore per potersi liberare in caso di interessamento da parte di un grande club.

Simeone, arrivato alla Fiorentina dal Genoa nell’agosto del 2017 ha disputato con la maglia viola 74 incontri, realizzando 20 reti. In totale, le presenze in Italia sono 109, con 32 reti all’attivo.

Al suo sbarco allo scalo di Elmas il “Cholito” ha dichiarato, mandando subito in visibilio i suoi nuovi tifosi, di aver fatto una scelta di cuore, “convinto che Cagliari e il Cagliari potrebbero significare molto per la sua carriera”. Pare che il suo debutto possa già avvenire domenica prossima in occasione della sfida casalinga contro l’Inter.

del Pata C