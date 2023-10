Messina – Giugliano 1-0: diretta live e risultato finale

La partita ACR Messina – Giugliano di Domenica 15 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’ottava giornata di Serie C – Girone C

MESSINA – Domenica 15 ottobre 2023 andrà in scena ACR Messina – Giugliano , incontro valevole per la giornata 8 del campionato Serie C – Girone C , calcio di inizio previsto per le ore 14:00 . Ricordiamo che nell’ultima gara disputata 1 febbraio 2023 la stessa era terminata con il risultato di 2-2 . Tre i precedenti in Sicilia con due vittorie per 1-0 per la squadra di casa e uno 0-0. Sarà il fischietto Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Franco Scogliio. Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Matteo Nigri di Trieste; quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo. La squadra siciliana é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.20 mentre il segno X è dato a 3.25 e la sconfitta a 3.05. Negli ultimi cinque incontri l’ACR Messina ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 3 reti e subendone 5 . Momento complicato con la vittoria che manca in gare ufficiali da tre turni quindi dopo l’uscita di Coppa Italia per opera del Catania è arriva la sconfitta con il Sorrento e il pareggio casalingo con la Casertana dopo essere passata in vantaggio. Il Giugliano invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 11 . Dopo le pesanti sconfitte con Picerno e Latina è arrivato il pari a Francavilla Fontana quindi il successo a Benevento in Coppa Italia e quello in casa con il Taranto. Per questa trasferta non potrà contare sul supporto dei tifosi, divieto disposto dalle autorità nazionale in materia di sicurezza degli eventi sportivi. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire ACR Messina – Giugliano anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Serie C – Girone C guida in classifica la squadra Juve Stabia raggiunta dal Foggia (ha già giocato l’anticipo) con 15 punti, Benevento 14, Audace Cerignola (una partita in più) e Latina 12, Picerno e Virtus Francavilla 11. L’attaccante Sorrentino ha giocato 4 volte contro il Messina con altrettante maglie diverse ma non è mai riuscito a segnare o realizzare un assist.

Tabellino

ACR MESSINA: Fumagalli E., Lia D. (dal 17′ st Ferrara M.), Manetta M., Pacciardi F., Polito V. (dal 1′ st Ortisi P.), Scafetta F., Franco D., Frisenna G. (dal 38′ st Buffa S.), Cavallo C., Plescia V. (dal 25′ st Emmausso M.), Ragusa A. (dal 24′ st Zunno M.). A disposizione: De Matteis J., Di Bella A., Darini M., Giunta F., Luciani P., Salvo G., Tropea L.

GIUGLIANO: Baldi G., Di Dio F., Berman T., Caldore M., Yabre M., Giorgione C. (dal 1′ st De Rosa R.), Vogiatzis V. (dal 29′ st Stabile D. P.), Gladestony, Oviszach E. (dal 1′ st Nocciolini M.), Sorrentino L. (dal 15′ st Salvemini F.), De Sena C.. A disposizione: Antonini G., Aruta M., De Francesco F., Eyango S., Grasso M., Menna D.

Reti: al 17′ pt Plescia V. (ACR Messina) .

Ammonizioni: al 31′ pt Polito V. (ACR Messina), al 13′ st Pacciardi F. (ACR Messina) al 45′ pt Yabre M. (Giugliano).

Espulsioni: al 43′ st Pacciardi F. (ACR Messina).

Formazioni ufficiali di Messina – Giugliano

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Giunta, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. A disposizione: De Matteis, Di Bella, Salvo, Polito, Tropea, Pacciardi, Darini, Scafetta, Buffa, Luciani, Zunno, Cavallo, Zammit. Allenatore: Modica.

GIUGLIANO (4-3-3): Baldi; Rondinella, Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri, Vogiatzis, Gladestony; Oviszach, Sorrentino, De Sena. A disposizione: Russo, Manrique, Menna, Scognamiglio, De Francesco, Enyango, De Rosa, Aruta, Bernardotto, Grasso, Di Dio, Stabile, Nocciolini. Allenatore: Bertotto.

Mister Modica analizza l’avversario alla vigilia

“Il Giugliano è una squadra in salute e in crescita che ha ribaltato gli ultimi due incontri contro Francavilla e Taranto, gioca un buon calcio con intensità importante , dovremo richiamare tutte le nostre forze fisiche ed umane per difendere il nostro nome. Dobbiamo essere sempre noi stessi con la consapevolezza che la strada tracciata è giusta, al di là dei miglioramenti costanti attraverso il lavoro posso rimproverare poco ai miei ragazzi nonostante le sbavature. La squadra mi soddisfa a pieno, dobbiamo cercare di fare risultati alla luce delle prestazioni. Emmausso è un bravissimo ragazzo, da lui pretendo tanto, sa che voglio sempre qualcosa in più , i grandi giocatori possono steccare una o due partite ma alla terza voglio la prestazione. Lui capirà tranquillamente cosa mi deve dare, se gli toccherà la panchina saprà capirmi. Da lui mi aspetto quel quid in più per tirare avanti anche i calciatori più deboli”.

I convocati del Messina

Portieri: Fumagalli Ermanno, De Matteis Jacopo, Di Bella Antonio

Difensori: Pacciardi Federico, Manetta Marco, Ferrara Michele, Tropea Lorenzo, Salvo Giuseppe, Lia Damiano, Ortisi Pasqualino, Darini Matteo, Polito Vincenzo.

Centrocampisti: Giunta Francesco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Buffa Simone, Scafetta Francesco.

Attaccanti: Emmausso Michele, Plescia Vincenzo, Cavallo Carlo, Zunno Marco, Luciani Pierluca, Ragusa Antonino.

Probabili formazioni di Messina – Giugliano

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Ortisi, Ferrara, Manetta, Lia; Giunta, Frisenna, Franco, Ragusa, Plescia, Emmausso. Allenatore: Modica

GIUGLIANO (3-5-2): Baldi; Caldore, Scognamillo, Berman; Yabre, Gadestony, Vogiatzis, Ciuferri, Oviszach; De Sena, Sorrentino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara ACR Messina – Giugliano , valida per la giornata 8 del campionato Serie C – Girone C , verrà trasmessa in diretta e in esclusiva TV su Sky Sport al canale 253 mentre per lo streaming Sky Go e Now.