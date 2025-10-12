Messina-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Messina-Reggina di domenica 12 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

MESSINA – Domenica 12 ottobre 2025 allo stadio San Filippo-Franco Scoglio andrà in scena Messina-Reggina, il derby dello Stretto valevole per la sesta giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione giallorossa reduce da due pareggi consecutivi e la vittoria di Acireale (1-2) dopo l’unico ko stagionale rimediato in casa contro il Gela (0-2). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dalla vittoria casalinga con il Ragusa (2-0) dopo il pari di Savoia (1-1) e la seconda sconfitta in campionato rimediata con la Gelbison (2-3).

I biancoscudati, che davanti al proprio pubblico non hanno raccolto neppure un successo (solo tre pari e un ko), puntano al primo successo casalingo nel sentissimo derby dello Stretto per provare a recuperare terreno rispetto alla penalizzazione di quattordici punti.

Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche sono usciti ko soltanto all’esordio portando a casa successivamente due pari senza vittorie, hanno grande voglia di sbloccarsi in trasferta per avvicinare i piani alti della graduatoria. Messina e Reggina non si affrontano in un derby dal 29 dicembre 2016 in Serie C quando al ‘Franco Scoglio’ gli amaranto uscirono sconfitti 2-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juri Gallorini della sezione di Arezzo coadiuvato dagli assistenti Fabio Cattaneo di Monza e Alessandro Pascoli di Macerata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MESSINA-REGGINA]

ACR MESSINA:. A disposizione:



REGGINA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Messina

Portieri: Sorrentino, Paduano

Difensori: Trasciani, Orlando, De Caro, Bombaci

Centrocampisti: Garufi, Veron, Tesija, Clemente, Saverin, Fravola, Zucco, Yekalej, Aprile, Maisano

Attaccanti: Elia, Tourè, Azzara, Roseti

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Lagonigro

Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Zenuni

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Pellicanò, Rizzo

Le probabili formazioni di Messina-Reggina

MESSINA (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Orlando; Yekalej, Zucco, Garufi, Tesija, Bombaci; Roseti, Toure. Allenatore: Giuseppe Romano

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Gatto, Blondett, D.Girasole, Fomete; Mungo, Laaribi, Porcino; Edera, Ferraro, Di Grazia. Allenatore: Bruno Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it