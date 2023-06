Miglior calciatore di Serie B del mese di maggio 2023 per AIC

Per l’attaccante del Cagliari, capocannoniere del campionato con 25 reti, si tratta del secondo premio che riceve da AIC in questa stagione

CAGLIARI – È la seconda volta, quest’anno, che Gianluca Lapadula vince il premio di Calciatore del mese AIC, e sembra persino poco. È stato il capocannoniere del campionato con 25 reti: 6 più di Pohjanpalo al secondo posto. Quattro di questi gol sono arrivati nei playoff, tra cui la doppietta decisiva nel turno preliminare contro il Venezia: un gol di testa e uno approfittando di un pasticcio della difesa avversaria. Due gol dentro cui vedere le qualità di Lapadula: la qualità dei suoi smarcamenti in area di rigore, l’astuzia, l’uso sapiente del corpo e la freddezza sotto porta.

I centravanti, lo sappiamo, maturano più tardi, anche perché il loro è spesso un lavoro di attesa del momento giusto e della palla giusta. Il tempismo conta più di ogni altra cosa, e il tempismo si impara col tempo. A 33 anni Lapadula sembra aver raggiunto la piena maturità, della Nazionale peruviana e del Cagliari non è solo il finalizzatore ma anche il trascinatore carismatico. «Ranieri ci ha trasformato in una famiglia» ha detto in un’intervista, sottolineando che i fattori che hanno portato il Cagliari in Serie A sono soprattutto mentali ed emotivi, e solo dopo anche calcistici; «Il rapporto personale con me è incredibile. Ci ha insegnato in questi mesi la dedizione al lavoro». Ranieri ha usato parole semplici per descriverlo: «È un ragazzo eccezionale e gli voglio un gran bene».

Nella sua strana carriera – partita dal Piemonte e passata per la Slovenia, San Marino e il Milan – Lapadula ha cambiato 16 squadre. Non è mai stato più di due stagioni nello stesso posto. Eppure a Cagliari sembra aver trovato la sua dimensione ideale ed è difficile ormai immaginarlo fuori dalla Sardegna. Se in Serie B sembrava un lusso, un trucco, in Serie A Lapadula può dimostrare di avere ancora qualcosa da dire.

Il 29 luglio del 2022 si era presentato a Cagliari rispondendo con un sì deciso a chi gli chiedeva se la squadra poteva tornare subito in Serie A. Undici mesi e 25 gol dopo, Gianluca Lapadula ha mantenuto la sua promessa.