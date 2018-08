Milan, accordo con il Chelsea per Bakayoko: si tratta con l’agente

I rossoneri lavorano sulla formula del prestito con diritto di riscatto, Leonardo incontra il fratello-agente del centrocampista.

MILANO – Il Milan è sempre più vicino a Tiemoué Bakayoko. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la compagine rossonera avrebbe raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento dell’ex centrocampista del Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo momento, inoltre, Leonardo ha accolto a casa Milan il fratello-agente del centrocampista francese e l’intermediario italiano per limare i dettagli dell’eventuale accordo. Il Milan sta spingendo per il prestito con diritto di riscatto visto che al Chelsea il giocatore percepisce 6,5 milioni a stagione.

Con il passare delle ore cresce l’ottimismo in casa rossonera con Gattuso che potrebbe accogliere il centrocampista richiesto dall’inizio della sessione estiva del calciomercato. 23 anni il prossimo 17 agosto, Bakayoko è un calciatore forte fisicamente dotato di buona corsa e molto abile nel gioco aereo, ricopre il ruolo di mediano, ma può anche giocare come centrocampista centrale. In caso di arrivo a Milan Gattuso potrebbe inserirlo al fianco di Biglia in 4-2-3-1, mezzala o mediano in un 4-3-3 insieme all’ex giocatore della Lazio e Kessiè.

92 presenze e 5 reti con il Monaco

Muscoli e dinamismo per il centrocampista di origini ivoriane che dal 2014 al 2017 ha militato nel Monaco collezionando 92 presenze e 5 reti. La scorsa estate è stato prelevato dal Chelsea per 40 milioni di euro: 36 presenze e 3 reti dalle parti dello Stamford Bridge.

Fonte foto: Twitter Chelsea