Milan – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Domenica 19 maggio alle ore 18 andrà in scena Milan – Frosinone, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione rossonera che, nell’ultimo turno, ha vinto in casa della Fiorentina ed in classifica occupa il quinto posto, in coabitazione con la Roma, con 62 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine ciociara che non ha più nulla da chiedere a questo campionato vista la retrocessione in Serie B: nell’ultimo turno sconfitta casalinga contro l’Udinese per la squadra di Baroni.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 maggio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Abate e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie e Calhanoglu mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Suso, Piatek e Borini.

QUI FROSINONE – La squadra ciociara dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Ariaudo e Brighenti. A centrocampo Sammarco in cabina di regia con Valzania e Cassata mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Paganini e Beghetto. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Milan – Frosinone, valido per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Milan – Frosinone

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Valzania, Sammarco, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

STADIO: San Siro