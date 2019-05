Le partite di oggi 20 maggio 2019: Lazio-Bologna in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi lunedì 20 maggio 2019: in primo piano il posticipo della 37.ma giornata di Serie A tra Lazio e Bologna.

ROMA – Serie A in primo piano quest’oggi con il posticipo della trentasettesima giornata che metterà di fronte Lazio e Bologna: da una parte c’è la formazione capitolina che viene dalla vittoria della Coppa Italia grazie al 2-0 inflitto all’Atalanta. In campionato i bianco-celesti sono reduci dal successo esterno di Cagliari ed in classifica occupano l’ottavo posto con 58 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra emiliana che viene dalla vittoria casalinga contro il Parma ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 40 punti.

Pronostici per oggi 20 maggio 2019

Calcio in TV oggi 20 maggio 2019

ITALIA: Serie A

20:30 Lazio – Bologna [CRONACA DIRETTA]

BRASILE: Serie A

00:00

Ceara – Gremio

Vasco – Avai

ITALIA: Primavera 1

15:00 Chievo U19 – Udinese U19

SPAGNA: LaLiga2

21:00 Albacete – Granada

USA: MLS

01:30 FC Dallas – Los Angeles FC

02:00 Los Angeles Galaxy – Colorado Rapids