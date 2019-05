Bologna – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

BOLOGNA – Lunedì 13 maggio alle ore 19 andrà in scena Bologna – Parma, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dalla sconfitta esterna col Milan ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 37 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra Ducale che è reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 38 punti.

Lunedì 13 maggio alle ore 18.15 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabresi e Mbaye sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Lyanco. A centrocampo Dzemaili e Pulgar in cabina di regia mentre in attacco Orsolini, Soriano ed Edera alle spalle di Palacio.

QUI PARMA – La squadra Ducale dovrebbe schierarsi col 5-3-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Gazzola e Dimarco sulle corsie laterali mentre nel mezzo Iacoponi, Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Stulac e Rigoni mezze ali mentre in attacco spazio al tandem offensivo formato da Siligardi e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali 202 e 252 del decoder. Sarà inoltre visibile per gli abbonati anche sulla piattaforma Sky Go tramite PC, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Bologna – Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Edera; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Alves, Bastoni, Dimarco; Stulac, Scozzarella, Rigoni; Siligardi, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Renato Dall’Ara