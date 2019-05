Mercoledì 15 maggio la Coppa Italia affronta la finale che vede opposte Lazio e Atalanta. Spazio anche Eredivisie e Championship

Al centro della programmazione calcio in tv di mercoledì 15 maggio c’è la finale di Coppa Italia, che vede contrapposte Lazio e Atalanta. I biancocelesti sono arrivati qui dopo aver eliminato Novara, Inter e Milan; gli orobici dopo aver avuto la meglio contro Cagliari, Juventus e Fiorentina. In campionato sono reduci entrambe da una vittoria: la Lazio a Cagliari, l’Atalanta in casa contro il Genoa.

Si disputa anche la trentatreesima giornata di Eredivisie con due gare in programma: De Graafschap-Ajax, PSV-Heracles



Si disputa anche Leeds United-Derby County (Eredivisie), valevole per i playoff della Championship.

Calcio dell’11 maggio 2019 in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

19.30

De Graafschap-Ajax (Eredivisie) – DAZN

PSV-Heracles (Eredivisie) – DAZN

20.45

Atalanta-Lazio (Finale Coppa Italia) – RAI UNO

Leeds United-Derby County (Eredivisie) – DAZN

Inoltre su questo stesso sito si potrà seguire la diretta testuale di: