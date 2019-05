Lazio – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Mercoledì 15 maggio alle ore 21 andrà in scena Lazio – Atalanta, incontro valevole per la finale di Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la formazione capitolina che è arrivata fin qui eliminando il Milan. In campionato, invece, la squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria esterna di Cagliari ed in classifica occupa l’ottava posizione con 58 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine orobica che ha staccato il pass per la finale eliminando la Fiorentina. In campionato, invece, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria col Genoa ed in classifica occupano il quarto posto con 65 punti.

Mercoledì 15 maggio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – La squadra capitolina dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, reparto arretrato formato da Mancini, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Hateboer e Gosens. In attacco Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Lazio – Atalanta, valevole per la finale di Coppa Italia, verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Rai: in particolare su Rai 1 (canale 1). Sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Rai Play.

Le probabili formazioni di Lazio – Atalanta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Olimpico