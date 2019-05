Coppa Italia, Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio: incontro valevole per la finale di Coppa Italia 2018/2019, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Atalanta e Lazio nel match valevole per la finale di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per l’Atalanta con Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Correa e Immobile a formare la coppia d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Mancini, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi