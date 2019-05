Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della trentaquattresima giornata

Il programma delle diciotto squadre del campionato tedesco nella trentaquattresima giornata. Al via l’atto finale, chi trionferà?

MONACO DI BAVIERA – Sabato, 18 maggio 2019, avrà inizio la trentaquattresima ed ultima giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco, che si giocherà in contemporanea alle ore 15:30. In palio il titolo di campione, conteso da Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma anche l’accesso a Champions ed Europa League, per cui sono in lotta ben sei squadre. Al primo posto c’è il Bayern Monaco, a cui basterebbe un pareggio per conquistare il ventinovesimo campionato tedesco della loro storia. I bavaresi saranno impegnati nel match dell’Allianz Stadium contro l’Eintracht Francoforte, reduce dalla sconfitta ai rigori contro il Chelsea in Europa League ed in piena lotta per il quarto posto. I punti che dividono la squadra di Kovac al Borussia Dortmund sono due, ma in caso di arrivo a pari punti entrerebbe in gioco la differenza reti, con i bavaresi in vantaggio di ben diciassette gol sui rivali. Il Dortmund, comunque, se la dovrà vedere contro il Borussia M’gladbach, anch’esso in piena lotta per un posto in Champions League con 55 punti all’attivo, a pari punti con il Bayer Leverkusen, che sarà ospite sul campo dell’Hertha Berlino, e a più uno sull’Eintracht. Più defilate Wolfsburg ed Hoffenheim, impegnate rispettivamente contro Augbsurg e Mainz. Già decise, invece, le due retrocesse, Hannover e Norimberga, mentre lo Stoccarda si giocherà i playout contro la terza classificata della seconda divisione tedesca.

Il programma della 34esima giornata di Bundesliga

SABATO 18/05 h. 15:30

Friburgo – Norimberga

Hertha Berlino – Bayer Leverkusen

Schalke – Stoccarda

Fortuna Düsseldorf – Hannover

Mainz – Hoffenheim

Borussia M’gladbach – Borussia Dortmund

Wolfsburg – Augsburg

Bayern Monaco – Eintracht Francoforte

Werder Brema – Lipsia

La classifica

Bayern Monaco 75; Borussia Dortmund 73; Lipsia 66; Borussia M’gladbach, Bayer Leverkusen 55; Eintracht Francoforte 54; Wolfsburg 52; Hoffenheim 51; Werder Brema 50; Hertha Berlino 43; Fortuna Düsseldorf 41; Mainz 40; Friburgo 33; Augsburg , Schalke 32; Stoccarda 27; Hannover 21; Norimberga 19.