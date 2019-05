Atalanta – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Genoa: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

REGGIO EMILIA – Sabato 11 maggio alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Genoa, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione orobica che sta vivendo un sogno come dimostra il successo esterno con la Lazio e la quarta posizione in classifica con 62 punti. Dall’altra parte, invece, c’è il Grifone che è reduce dal pareggio interno contro la Roma ed in classifica occupa il sedicesimo posto con 36 punti, +4 sull’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 11 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hateboer, Palomino e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Castagne e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Ilicic e Pasalic alle spalle di Zapata.

QUI GENOA – Prandelli dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2 con Radu tra i pali, reparto arretrato formato da Biraschi. Romero e Zukanovic. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Lerager e Veloso mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazovic e Criscito. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Kouamè.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Atalanta – Genoa, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 202 Sky Sport Serie A. Inoltre per gli abbonati è possibile seguire il match in diretta streaming grazie alle app Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Atalanta – Genoa

ATALANTA (3-4-2-1):Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Kouamé. Allenatore: Prandelli

STADIO: Mapei Stadium