Atalanta – Genoa, le formazioni ufficiali

BERGAMO – Tutto è pronto allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia per la sfida tra Atalanta – Genoa, anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. In palio punti importatnti in ottica Champions e salvezza. A breve saranno comunicate le scelte dei due tecnici.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé. Allenatore: Prandelli

