Tre anticipi in Serie A. In B possibile festa promozione del Lecce, si gioca nei principali campionati europei

Sabato 11 maggio ricco di incontri. In Italia si parte dalla delicata sfida Atalanta – Genoa per terminare con la combattuta e incerta partita tra Fiorentina e Milan. In B il Lecce affronta lo Spezia e potrebbe brindare alla promozione diretta in A. Completano il quadro le sfide in Ligue 1, Bundesliga, Primeira Liga. Prima di vedere il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale sguardo a chi ha già giocato a partire l’OFC Champions League con il successo esterno per 1-0 dell’Hienghene sul Magenta. In Cile l’Huachipato passa in casa dell’Antofagasta mentre in Eduador il Deportivo Cuenca perde 2-1 in casa con il Macara. Nella Super League cinese 2-1 dello Wuhan Zall in casa dello Dalian Yifang mentre nel campionato Primavera 4-2 della Juventus sul Genoa.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

