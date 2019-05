Anticipi della trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Spazio anche a Serie B, Ligue 1, League One e Campionato Primavera

BERGAMO – Al centro della programmi sul calcio in tv di sabato ci sono gli anticipi della trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A, che si articola su tre giorni, dall’11 al 13 maggio.

Si inizia alle ore 15.00 con Atalanta – Genoa. Gli orobici provengono dalla vittoria in rimonta all’Olimpico contro la Lazio e sono sorprendetemente quarti con 62 punti.. Ventisei lunghezze in meno per i rossoblu, sedicesimi a +4 dalla terzultima e in cerca di punti salvezza. Alle 18 scendono i campo Cagliari e Lazio: se gli isolani non hanno più nulla da chiedere al campionato, i biancocelesti, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa,si trovano ora a quattro lunghezze dalla zona Europa. In serata, alle 20.30, tocca a Fiorentina – Milan: i Viola, reduci dalla sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli, sono tredicesimi con 40 punti. A quota 59 i rossoneri, dopo la vittoria casalinga contro il Bologna, è quinto e vuole conservare il posto in Europa.

Si gioca anche la trentottesima giornata del campionato di Serie B con ben otto gare in programma alle 15: Palermo-Cittadella, Verona-Foggia, Pescara-Salernitana, Lecce-Spezia, Perugia-Cremonese, Crotone-Ascoli, Padova-Livorno, Carpi-Venezia e Brescia-Benevento.

In campo e in tv, anche Serie C, Ligue 1, Championship, Campionato Primavera e calcio giapponese.

07.00 Sagan Tosu-Gamba Osaka (J1 League) – DAZN

11.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

13.00 Inter-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite, www.sportitalia.com)

13.30 Aston Villa-West Bromwich Albion (Playoff Championship) – DAZN

15.00

Atalanta-Genoa (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Palermo-Cittadella (Serie B) – DAZN

Verona-Foggia (Serie B) – DAZN

Pescara-Salernitana (Serie B) – DAZN

Lecce-Spezia (Serie B) – DAZN

Perugia-Cremonese (Serie B) – DAZN

Crotone-Ascoli (Serie B) – DAZN

Padova-Livorno (Serie B) – DAZN

Carpi-Venezia (Serie B) – DAZN

Brescia-Benevento (Serie B) – DAZN

17.00 Angers-PSG (Ligue 1) – DAZN

18.00 Cagliari-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.15 Derby County-Leeds (Playoff Championship) – DAZN

18.30

Lipsia-Bayern Monaco (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL (differita)18.30 Empoli-Chievo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite, www.sportitalia.com) (sintesi)

20.00 Nimes-Monaco (Ligue 1) – DAZN

20.30

Fiorentina-Milan (Serie A) – DAZN

Sunderland-Portsmouth (Playoff League One) – DAZN

Virtus Entella-Pordenone (Supercoppa Serie C) – ELEVEN SPORTS

