Europa League, Valencia-Arsenal: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Valencia-Arsenal: incontro valevole per la semifinale di ritorno di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

VALENCIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Valencia ed Arsenal nel match valido per la semifinale di ritorno di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni vediamo di seguito quelle scelte dai due tecnici.

Le formazioni ufficiali di Valencia-Arsenal

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayà; Coquelin, Parejo, Wass, Gonçalo Guedes; Gameiro, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Roncaglia, Soler, Diakhaby, Lato, Torres, Santi Mina. Allenatore: Marcelino.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Sokratis Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil, Aubameyang; Lacazette. A disposizione: Leno, Elneny, Mkhitaryan, Iwobi, Mustafi, Guendouzi, Nketiah. Allenatore: Unai Emery.

STADIO: Mestalla