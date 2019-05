Lecce in Serie A: basta il 2-1 contro lo Spezia. Il Palermo sbatte 2-2 sul Cittadella. Il Foggia scende in Serie C, mentre il Venezia andrà ai play-off con la Salernitana. Salvo, invece, il Livorno.

LECCE – E’ stata un’ultima giornata al cardiopalma. Tra i risultati finali del primo tempo e quelli finali del secondo si è completamente stravolta la classifica. Il Lecce fa il suo e, con un 2-1 ai danni dello Spezia, conquista la promozione diretta in Serie A. Male il Palermo che, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0, si fa recuperare i gol di vantaggio terminando la gara 2-2 con il Cittadella che in questo modo conquista i play-off. Vince in rimonta il Verona contro il Foggia, che retrocede, per 2-1. I veneti in questo modo si sono assicurati un posto ai play-off. Rimonta pazzesca del Venezia sul campo del Carpi: gli “arancioneroverdi” in meno di un tempo sono riusciti a ribaltare il 2-0 grazie ad una tripletta di Zigoni. Questo risultato porta i lagunari ai play-out. Ad attendere il Venezia ci sarà la Salernitana che è uscita sconfitta da Pescara per 2-0.

La cronaca minuto per minuto

DIRETTA SERIE B, LA 38 GIORNATA 97' Terminano tutte le partite! Lecce in Serie A, Foggia in Serie C 97' Finisce al Via Del Mare! Il Lecce è in Serie A!! 94' Segna ancora il Perugia con Vido! 92' CLAMOROSOOO!!! Ancora Zigoniii!! La ribalta il Veneziaa! 91' Matteo Ciofani! Raddoppio del Pescara 89' Pareggio del Venezia! Zigoni di testa! 86' Gol del Perugia! Caos in zona play-off 89' Gori para il rigore a Donnarumma a Brescia 83' Accorcia le distanze lo Spezia con Capradossi! 82' Incredibile pareggio del Cittadella!! 2-2 in mischia di Adorni 81' Non sbaglia Di Carmine! Verona in vantaggio 80' Rigore per il Verona! 79' Bettela!Destro di prima intenzione sotto l'incrocio! Pescara uno, Salernitana zero 67' Pareggio del Verona! Sinistro al volo di Di Carmine che batte Leali! Cambia tutto in un attimo 66' Pareggio del Padova contro il Livorno 1-1! sinisto facile per Mazzocco 65' Accorcia le distenze il Cittadella a Palermo! Grande destro a giro di Diaw! 64' Zigoni! Accorcia le distanze il Venizia! L'attaccante non sbaglia a tu per tu con il portiere del Carpi 58' Benali! Sinistro micidiale sotto la traversa! Crotone - Ascoli 3-0 53' Iemmello!!!! Foggia in vantaggio a Verona!! Grande girata della punta rossonera 53' Armenteros! Avanti il Benevento con il gran gol di tacco di Armenteros 53' Espulso Buongiorno del Carpi! 48' Raddoppio anche del Crotone con Pettinari! l'attaccante calabrese deve solo spingere in rete a porta vuota dopo un allungo di Simy! 48' Raddoppio del Carpi!! Coulibaly con un sinistro micidiale da fuori. Serie C sempre più vicina per il Venezia 45' Ripartono i secondi tempi

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' si chiudono tutti i primi tempi di B 44' Piccolo! Pareggio della Cremonese: conclusione da fuori area respinta da Kouan quindi palla che gli ritorna per il secondo tentativo al volo con il sinistro e traiettoria che supera Gabriel 40' Simy! Sblocca il match il Crotone in casa contro l'Ascoli. Verticalizzazione di Molina per l'attaccante che supera Lanni con il destro 36' nuovo pareggio del Benevento, Insigne! Suggerimento di Tello con la conclusione precisa all'angolino 33' Livorno in vantaggio a Padova, in gol Giannetti. Cross di Agazzi dalla destra con l'attaccante che stacca tra due marcatori e supera Minelli nonostante abbia cercato l'intervento 30' torna in vantaggio il Brescia con il Benevento, in gol Bisoli! Assist di Tremolada per il colpo di testa del compagno 27' raddoppio per il Lecce, La Mantia! Altro spunto di Falco in area cross per il numero 19 che colpisce di testa da due passi 23' raddoppio del Palermo contro il Cittadella con Trajkovski! Su azione di contropiede lancio di Nestorovski per il compagno che supera anche Paleari prima di depositare in rete 21' vantaggio del Palermo con Nestorovski! Su cross di Mazzotta colpo ti testa vincente del compagno 16' Cisse su rigore sblocca Carpi - Venezia 9' Petriccione!!! Lecce in vantaggio contro lo Spezia! Cross dal fondo di Falco e conclusione all'altezza del dischetto per il compagno con il destro 9' pareggio del Benevento a Brescia con Armenteros! Assist di Vokic per il pari degli ospiti 6' Vido! Perugia in vantaggio con la Cremonese: su cross basso di Carraro l'attaccante controlla in area e conclude di sinistro 4' Brescia in vantaggio! Torregrossa la sblocca contro il Benevento. L'assist è stato di Mateju. Ultimo tocco di Di Chiara quindi autorete è iniziata la 38ma giornata sui vari campi Tutto pronto per l'ultimo turno della giornata, vi daremo aggiornamenti dai campi

Serie B, 38 giornata in diretta: i risultati finali

Sabato 11 maggio alle ore 15

Crotone-Ascoli 3-1

Brescia-Benevento 2-3

Palermo-Cittadella 2-2

Perugia-Cremonese 3-1

Verona-Foggia 2-1

Padova-Livorno 1-1

Pescara-Salernitana 2-0

Lecce-Spezia 2-1

Carpi-Venezia 2-3

CLASSIFICA: Brescia 67, Lecce 63, Palermo 62, Benevento 57, Pescara 52, Spezia 51, Cittadella 50, Cremonese 49, Verona 49, Perugia 47, Cosenza 46, Ascoli 43, Crotone 40, Salernitana 38, Livorno 38, Foggia 37, Venezia 35, Padova 30, Carpi 29.