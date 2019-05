I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla 36° giornata del campionato di Serie A

La trentaseiesima giornata del campionato di Serie A si articola in tre giornate, dall’11 al 13 maggio. Domenica si disputano cinque gare. I pronostici riguardano le cinque partite in programma domenica. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Torino-Sassuolo 1 (ore 12.30)

Nel lunch match il Torino, che proviene dal pareggio nel derby ed è settimo con 57 punti a -2 dalla zona Europa, ospita il Sassuolo, che, decimo a quota 42, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Frosinone-Udinese 2 (ore 15)

Il Frosinone, ormai aritmeticamente retrocesso, riceve l’Udinese, che proviene fal pareggio casalingo contro l’Inter e, quartultima a +2 dall’Empoli, è in cerca di punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Sampdoria-Empoli goal (ore 15)

L’Empoli, terzultimo con 32 punti e a -2 dall’Udinese, si gioca il tutto per tutto a Marassi contro la Sampdoria, che, nona a quota 49, non ha più ambizioni se non quella di far divertire i propri tifosi.

Spal-Napoli 2 (ore 18)

La Spal proviene dallo 0-4 ottenuto in trasferta sul campo del Chievo e in classifica è undicesimo con 42 punti. Il Napoli è saldamente secondo. Sfida tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione.

Roma-Juventus over 2,5 (ore 20.30)

Big match di giornata: la Roma, sesta a quota 59, punta a un posto Champions, dal quale, al momento dista tre lunghezze. Di fronte la Juventus, laureatasi Campione d’Italia già da qualche settimana.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 maggio 2019

Torino-Sassuolo 1 (1,52)

Sampdoria-Empoli goal (1,42)

Frosinone-Udinese 2 (1,75)

Spal-Napoli 2 (1,60)

Roma-Juventus over 2,5 (1,72)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 104 euro