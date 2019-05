In tv sei gare della trentaseiesima e terzultima giornata della Serie A. Spazio anche a Liga, Serie C, League One, Campionato Primavera e calcio giapponese



Domenica 5 maggio si disputano cinque partite della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Nel lunch match il Torino, che proviene dal pareggio nel derby ed è settimo con 57 punti a -2 dalla zona Europa, ospita il Sassuolo, che, decimo a quota 42, non ha più nulla da chiedere al campionato. Alle 15 il Frosinone, ormai aritmeticamente retrocesso, riceve l’Udinese, che proviene fal pareggio casalingo contro l’Inter e, quartultima a +2 dall’Empoli, è in cerca di punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza. Contemporaneamente la squadra toscana si gioca il tutto per tutto a Marassi contro la Sampdoria, che, nona a quota 49, non ha più ambizioni se non quella di far divertire i propri tifosi. Alle 18 scendono in campo Spal e Napoli, due formazioni, che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, In serata, alle 20.30, il big match di giornata: la Roma, sesta a quota 59, punta a un posto Champions, dal quale, al momento dista tre lunghezze; di fronte i Campioni d’Italia della Juventus.

In campo, e in tv, anche Liga, Serie C, League One, Campionato Primavera e calcio giapponese.



Calcio in tv oggi 12 maggio 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

07.00 Vissel Kobe-Kashima Antlers (J1 League) – DAZN

10.00 Sampdoria-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

12.00 Sassuolo-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

12.30 Torino-Sassuolo (Serie A) – DAZN

13.15 Doncaster-Charlton (Playoff League One) – DAZN

15.00

Sampdoria-Empoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Frosinone-Udinese (Serie A) – DAZN

Rennes-Guingamp (Ligue 1) – DAZN

Siena-Novara (Playoff Serie C) – SPORTITALIA e ELEVEN SPORTS

16.30 Carrarese-Pro Patria (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.00 Lilla-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

18.00 SPAL-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

su DAZN la Liga

Barcellona-Getafe

Atletico Madrid-Siviglia

Real Sociedad-Real Madrid

Leganes-Espanyol

Girona-Levante

Rayo Vallecano-Valladolid

Athletic Bilbao-Celta

Betis-Huesca

Valencia-Alaves

Villarreal-Eibar

20.30

Roma-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Pro Vercelli-Alessandria (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Marsiglia-Lione (Ligue 1) – DAZN

