Nella notte si sono disputati i quattro incontri. Giornata di anticipi in Francia, Olanda, Spagna e Portogallo. Si giocano due match del campionato Primavera

In attesa di vivere un ricco weekend di calcio questo venerdì 10 maggio pone un cartellone piuttosto ridotto di incontri. Partiamo da quelli già disputati nella notte con la Copa Libertadores in primo piano. Successi casalinghi per Godoy Cruz (1-0 sul De Concepcion) e Boca Juniors (2-1 sull’Athletico-PR). Vincono fuori casa lo Sporting Cristal (1-0 sull’Olimpia Asuncion) e il Tolima (2-0 sul Wilstermann). In Marocco per la Botola Pro pareggio per 1-1 tra FAR Rabat e Wydad mentre in Messico vincono in casa Necaxa per 1-0 sul Monterrey e 3-1 del Club America sul Cruz Azul. In programma gli anticipi in Ligue 1 con St. Etienne – Montpellier ma anche in Eredivisie con due spareggi, Primeira Liga e LaLiga2. In Italia, in attesa del weekend di A e B troviamo due sfide del campionato Primavera ovvero Cagliari – Napoli e a seguire Udinese – Milan. Andiamo a vedere di seguito il quadro dei risultati odierni aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

