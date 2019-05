I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi della 38° giornata di Serie A e all’ultima giornata di Serie B

La trentaseiesima giornata comincia sabato con tre anticipi. Si gioca anche l’utimo turno del campionato cadetto. I pronostici del giorno riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Atalanta – Genoa over 2,5 (ore 15)

Anticipo della trentaseisima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici provengono dalla vittoria in rimonta all’Olimpico contro la Lazio e sono sorprendetemente quarti con 62 punti.. Ventisei lunghezze in meno per i rossoblu, sedicesimi a +4 dalla terzultima e in cerca di punti salvezza.

Cagliari – Lazio over 2,5 (ore 18)

Anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Se gli isolani, dodicesimi con 40 punti, non hanno più nulla da chiedere al campionato, i biancocelesti, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa, si trovano ora al settimo posto a quattro lunghezze dalla zona Europa.

Fiorentina – Milan over 3,5 (ore 20.30)

Match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I Viola, reduci dalla sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli, sono tredicesimi con 40 punti. A quota 59 i rossoneri, dopo la vittoria casalinga contro il Bologna, è quinto e vuole conservare il posto in Europa.

Palermo – Cittadella 1 (ore 15)

Incontro valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica ora è terzo con 62 punti. a -1 dal Lecce, col quale si contende la promozione diretta. Il Cittadella, reduce dalla vittoria casalinga contro il Verona, é settimo a quota 50.

Pescara – Salernitana 1 (ore 15)

Match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Pescara proviene dal pareggio ottenuto a Venezia, è quinto con 52 punti e in piena zona playoff. Nel turno precedente i campani hanno perso in casa dal Cosenza e ora sono quattordicesimi a quota 38, al limite della zona calda.

Lecce – Spezia 1 (ore 15)

Big match della trentottesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecce proviene dal turno di riposo e in classifica è secondo con 63 punti, a +1 dal Palermo, col quale si contende la promozione diretta. Dodici lunghezze in meno per lo Spezia, sesto, il cui obiettivo è quwllo di conservae un posto nei playoff.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 maggio 2019

Atalanta – Genoa over 2,5 (1,60)

Cagliari – Lazio over 2,5 (1,72)

Fiorentina – Milan over 3,5 (1,95)

Palermo – Cittadella 1 (1,65)

Pescara – Salernitana 1 (2,30)

Lecce – Spezia 1 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 635 euro