Le partite di oggi 11 maggio 2019: Serie A e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per sabato oggi 11 maggio 2019: in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Bundesliga e Ligue 1.

FIRENZE – E’ un sabato vivace quello che ci attende a cominciare dalla Serie A che prenderà il via alle 15 con Atalanta-Genoa: da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dal grande successo con la Lazio mentre dall’altra c’è il Grifone che è reduce dal pareggio casalingo contro la Roma. Alle 18 Cagliari-Lazio con i sardi che vengono dalla sconfitta in rimonta col Napoli mentre i capitolini, perdendo con l’Atalanta, hanno detto addio al sogno Champions. Alle 20.30 Fiorentina-Milan con i toscani che vengono dalla sconfitta di Empoli mentre i rossoneri sono tornati al successo battendo il Bologna.

Gran finale in Serie B con tutte le gare alle ore 15: in primo piano Lecce-Spezia con i padroni di casa che hanno bisogno di un successo per conquistare la Serie A mentre i liguri, che occupano la sesta posizione, stanno lottando per un piazzamento utile negli spareggi. A pochi chilometri di distanza si giocherà Palermo-Cittadella con i siciliani che devono vincere e sperare che il Lecce non faccia altrettanto. Di fronte, però, c’è il Cittadella che occupa la settima posizione con 50 punti e, in caso di sconfitta, potrebbe dire addio ai play-off. Lotta per la Serie A e lotta per non retrocedere con tante squadre protagoniste. In terzultima posizione c’è il Venezia che, dopo il pareggio conquistato nel finale col Pescara, giocherà in casa del Carpi mentre il Livorno se la vedrà col Padova fuori casa (sia Padova che Carpi sono già retrocesse).

L’impegno più ostico ce l’avrà il Foggia (attualmente quartultimo) che giocherà sul campo di un Verona che ha bisogno della vittoria per accedere agli spareggi. Situazione ingarbugliata anche per la Salernitana che giocherà contro un Pescara che vuole blindare la quinta posizione: i campani, però, hanno bisogno di un successo, per evitare guai seri. Impegno casalingo per il Crotone che che giocherà contro l’Ascoli mentre Perugia-Cremonese regalerà ad una delle due squadre l’accesso agli spareggi. Apparentemente tranquilla Brescia-Benevento con i padroni di casa certi della Serie A ed i campani matematicamente al quarto posto. Di seguito il programma completo con le sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

Pronostici per oggi 11 maggio 2019

Calcio in TV oggi 11 maggio 2019

FRANCIA: Ligue 1

17:00 Angers – Paris SG

20:00

Amiens – Tolosa

Caen – Reims

Dijon – Strasburgo

Nimes – Monaco

Nizza – Nantes

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Augusta – Hertha

Dortmund – Dusseldorf

Hannover – Friburgo

Hoffenheim – Brema

Leverkusen – Schalke

Norimberga – Monchengladbach

RB Lipsia – Bayern

Stoccarda – Wolfsburg

ITALIA: Serie A

15:00 Atalanta – Genoa [CRONACA DIRETTA]

18:00 Cagliari – Lazio [CRONACA DIRETTA]

20:30 Fiorentina – Milan [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B [CRONACA DIRETTA]

15:00

Brescia – Benevento

Carpi – Venezia

Crotone – Ascoli

Lecce – Spezia

Padova – Livorno

Palermo – Cittadella

Perugia – Cremonese

Pescara – Salernitana [CRONACA DIRETTA]

Verona – Foggia

INGHILTERRA: Championship – Play Off

13:30 Aston Villa – West Brom

18:15 Derby – Leeds

ITALIA: Serie D – Play Offs

16:00 Seravezza Pozzi – Gavorrano

ITALIA: Supercoppa (Serie C)

20:30 Entella – Pordenone

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30

Portimonense – Maritimo

Santa Clara – Feirense

19:00 Boavista – Braga

21:30 Sporting – Tondela

SPAGNA: LaLiga2

16:00

Gijon – Lugo

Gimnastic – Maiorca

18:00

Extremadura UD – Saragozza

Numancia – Alcorcon