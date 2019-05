Serie A 2018-2019, 36° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 17° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – La trentaseiesima giornata del campionato di Serie A si articola in tre giornate, dall’11 al 13 maggio. Con lo scudetto già assegnato in anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessioni matematiche del Chievo e del Frosinone, sono ancora tante le squadre in corsa per un posto in Europa o in lotta per la salvezza.

Si comincia sabato con tre anticipi. Alle 15 l’Atalanta, che proviene dalla vittoria in rimonta all’Olimpico contro la Lazio ed è sorprendetemente quarta con 62 punti, ospita il Genoa che, sedicesimo a +4 dalla terzultima, è in cerca di punti salvezza. Alle 18 scendono in campo Cagliari e Lazio: se gli isolani non hanno più nulla da chiedere al campionato, i biancocelesti, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa,si trovano ora a quattro lunghezze dalla zona Europa. In serata, alle 20.30, tocca a Fiorentina – Milan: i Viola, reduci dalla sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli, sono tredicesimi con 40 punti. A quota 59 i rossoneri, dopo la vittoria casalinga contro il Bologna, è quinto e vuole conservare il posto in Europa.

Domenica si disputano cinque gare. Nel lunch match il Torino, che proviene dal pareggio nel derby ed è settimo con 57 punti a -2 dalla zona Europa, ospita il Sassuolo, che, decimo a quota 42, non ha più nulla da chiedere al campionato. Alle 15 il Frosinone, ormai aritmeticamente retrocesso, riceve l’Udinese, che proviene fal pareggio casalingo contro l’Inter e, quartultima a +2 dall’Empoli, è in cerca di punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza. Contemporaneamente la squadra toscana si gioca il tutto per tutto a Marassi contro la Sampdoria, che, nona a quota 49, non ha più ambizioni se non quella di far divertire i propri tifosi. Alle 18 scendono in campo Spal e Napoli, due formazioni, che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, In serata, alle 20.30, il big match di giornata: la Roma, sesta a quota 59, punta a un posto Champions, dal quale, al momento dista tre lunghezze; di fronte i Campioni d’Italia della Juventus.

Il turno si chiude lunedì con due posticipi. Alle 19 è di scena il erby emiliano Bologna – Parma: i felsinei, reduci dalla sconfitta a San Siro contro il Milan e quindicesimi con 37 punti, cercano punti determinanti per acquisire la matematica salvezza; stesso fine per i ducali, quattordicesimi con una lunghezza in più. Alle 21 l’Inter cerca la vittoria contro il Chievo, aritmeticamente retrocesso da alcune giornate, per consolidare la terza posizione.



Sabato 11 maggio

15.00

Atalanta-Genoa

18.00

Cagliari-Lazio

20.30

Fiorentina-Milan

Domenica 12 maggio

12,30

Torino-Sassuolo

15.00

Sampdoria-Empoli

Frosinone-Udinese

18.00

Spal-Napoli

20.30

Roma-Juventus

Lunedì 13 maggio

19,00

Bologna-Parma

21.00

Inter-Chievo