Serie A 2018/2019: gli arbitri della 16° giornata di ritorno

Le designazioni arbitrali della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio 2019

MILANO – La trentacinquesima giornata del Campionato di Serie A si articola in quattro giorni: 3, 4, 5 e 6 maggio 2019. Con lo scudetto già assegnato in anticipo alla Juventus, la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League in tasca al Napoli e la retrocessione matematica del Chievo e quella pressochè certa del Frosinone, sono ancora tante le squadre in corsa per un posto in Europa o in lotta per la salvezza. Di seguito le designazioni arbitrali.

Serie A 2018/2019 – Le designazioni arbitrali della trentacinquesima giornata

Chievo – Spal Sabato 04/05 H. 18.00

Ros

Caliari – Di Iorio

Iv: Illuzzi

Var: Abisso

Avar: Tasso

Empoli – Fiorentina H. 12.30

Irrati

Liberti – Gori

Iv: Sacchi

Var: Banti

Avar: Vuoto

Genoa – Roma H. 18.00

Mazzoleni

Paganessi – Vivenzi

Iv: Pairetto

Var: Guida

Avar: Valeriani

Juventus – Torino Venerdì 03/05 H. 20.30

Orsato

Tegoni – Lo Cicero

Iv: Maresca

Var: Giacomelli

Avar: Tolfo

Lazio – Atalanta

Calvarese

Carbone – Peretti

Iv: Manganiello

Var: Massa

Avar: Di Liberatore

Milan – Bologna Lunedì 06/05 H. 20.30

Di Bello

Ranghetti – Schenone

Iv: Pasqua

Var: Valeri

Avar: Bindoni

Napoli – Cagliari H. 20.30

Chiffi

Santoro – Dei Giudici

Iv: Pillitteri

Var: Mariani

Avar: Cecconi

Parma – Sampdoria

Fabbri

Passeri – Margani

Iv: Rapuano

Var: Aureliano

Avar: Galetto

Sassuolo – Frosinone

Giua

Manganelli – Bercigli

Iv: Baroni

Var: Serra

Avar: Fiorito

Udinese – Inter Sabato 04/05 H. 20.30

Rocchi

Meli – Del Giovane

Iv: La Penna

Var: Doveri

Avar: Di Vuolo