Frosinone – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FROSINONE – Domenica 12 maggio alle ore 15:00 avrà inizio il match tra Frosinone ed Udinese valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i Ciociari, già matematicamente retrocessi e reduci dal pareggio sul campo del Sassuolo. Dall’altra la squadra di Tudor, in piena lotta salvezza e con due punti di vantaggio sull’Empoli, che occupa il terz’ultimo posto.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Tanti ballottaggi negli undici che Baroni dovrebbe mandare in campo col 3-5-2. Tra i pali non ci sarà Sportiello, squalificato, al suo posto è pronto Bardi. In difesa spazio a Goldaniga, Ariaudo e ad uno tra Brighenti e Capuano. In cabina di regia Maiello è in vantaggio su Sammarco, quest’ultimo in gol contro il Sassuolo, mentre ai suoi lati agiranno Cassata e Valzania. Sulle fascia destra sono stati provati Paganini e Zampano, col primo in vantaggio, mentre sulla corsia opposta la maglia è contesa da Molinaro e Beghetto, con quest’ultimo che dovrebbe avere la meglio sull’ex Torino e Juve. In attacco pronto Ciano a supporto di Pinamonti.

QUI UDINESE – Modulo speculare per la squadra friulana. In porta inamovibile Musso, davanti a lui pronti De Maio, Ekong ed uno tra Samir e Nuytinck, col brasiliano in leggero vantaggio. A centrocampo spazio a Mandragora, Sandro e De Paul con Larsen ed uno tra D’Alessandro e Zeegelaar sulle fasce. Soliti ballottaggi in attacco: questa volta dovrebbe partire dal 1′ Okaka, con Pussetto e Lasagna verso la staffetta.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita Frosinone – Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming raggiungibile tramite smartphone, pc, tablet, console e smart tv.

Le probabili formazioni di Frosinone – Udinese

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti/Capuano; Paganini/Zampano, Cassata, Maiello/Sammarco, Valzania, Beghetto/Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir/Nuytinck; Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro/Zeegelaar; Okaka, Pussetto/Lasagna. Allenatore: Tudor

Stadio: Benito Stirpe