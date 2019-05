I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai posticipi della 36° giornata di Serie A. Spazio anche a Superliga danese, Ekiteserien e Allsvenskan

Lunedì 13 maggio si giocano due posticipi della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A: alle 19 scendono in campo Bologna e Parma, alle 21 Inter e Chievo. Spazio anche a Superliga danese, Ekiteserien e Allsvenskan. I pronostici di oggi riguardano cinque partite. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Bologna – Parma 1 (ore 19)

Posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I felsinei, reduci dalla sconfitta a San Siro contro il Milan e quindicesimi con 37 punti, cercano punti determinanti per acquisire la matematica salvezza; stesso fine per i ducali, quattordicesimi con una lunghezza in più.

Inter – Chievo 1 (ore 21)

Posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. L’Inter cerca la vittoria contro il Chievo, aritmeticamente retrocesso da alcune giornate, per consolidare la terza posizione.

Brondby – Nordsjaelland over 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per i playoff della Superliga danese. Il Brondby parte dal quinto posto con 43 punti, il Nordsjaelland dal sesto con 40.

Stromgodset – Viking over 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per la settima giornata del massimo campionato norvegese. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Odd e in classifica hanno 5 punti. Cinque lunghezze in più per gli ospiti, che nel turno precedente hanno pareggiato in casa contro il Valerenga.

Norrkoping – Goteborg 1 (1,95)

Match valido per l’ottava giornata del massimo campionato svedese. iI Norkopping proviene dal pareggio a reti inviolate ottenuto in trasferta sul campo dell’Elfsborg e in classifica ha 8 punti. Cinque lunghezze in meno per il Goteborg, reduce dalla vittoria in casa del Sirius.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 maggio 2019

Bologna – Parma 1 (1,80)

Inter – Chievo 1 (1,15)

Brondby – Nordsjaelland 1 (2.20)

Stromgodset – Viking over 2,5 (1,70)

Norrkoping – Goteborg 1 (1,95)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 150 euro