Torino – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

TORINO – Domenica 12 maggio alle ore 12.30 andrà in scena Torino – Sassuolo, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione Granata che è reduce dal pareggio esterno con la Juventus ed in classifica occupa la settima posizione con 57 punti, +2 sulla Lazio e -2 su Roma e Milan. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra emiliana che è reduce dal pareggio casalingo col Frosinone ed in classifica occupa il decimo posto, insieme alla SPAL, con 42 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 maggio alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo Lukic in cabina di regia con Meitè e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Berenguer e Belotti.

QUI SASSUOLO – La squadra ospite dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lirola e Rogerio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Demiral e Ferrari. A centrocampo Magnanelli in cabina di regia con Sensi e Locatelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Berardi, Babacar e Boga.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Torino – Sassuolo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Olimpico – Grande Torino