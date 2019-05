Cagliari – Lazio 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

CAGLIARI – Oggi pomeriggio alle ore 18 si giocherà Cagliari – Lazio, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: CAGLIARI-LAZIO 0-1 38' Occasione importante per il Cagliari con Cigarini che esplode il destro da fuori, palla a lato di pochissimo. 37' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione del primo tempo. 35' Occasione per il Cagliari con Barella che duetta bene con Joao Pedro e calcia ma il suo destro termina alto. 33' Passa in vantaggio la Lazio con Luis Alberto che, dalla linea del dischetto, insacca col piatto destro. 31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! LUIS ALBERTO! 30' Prima mezz'ora di match che è andata via, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio. 28' Clamorosa occasione per la Lazio con Luis Alberto che, servito da Parolo, calcia da pochi metri sparando alto. 27' Ritmi non trascendentali, gran caldo in quel di Cagliari nonostante l'orario. 25' Cartellino giallo per Badelj, secondo ammonito del match. 24' Metà della prima frazione che è andata via, meglio la Lazio alla Sardegna Arena. 22' Lazio vicinissima al gol con Caicedo che, servito da Correa, calcia a botta sicura ma Parolo respinge clamorosamente. 21' Chance per la Lazio con Luis Alberto che rientra sul destro e calcia ma Cragno salva i suoi con una bella parata in tuffo. 19' Padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna col Napoli mentre i capitolini hanno perso in casa contro l'Atalanta. 17' Buon momento per la formazione sarda che sta prendendo campo col passare dei minuti. 15' Calcia Cigarini ma la retroguardia biancoceleste allontana in qualche modo. 14' Punizione dalla trequarti in favore della compagine sarda, cartellino giallo per Radu. 13' Le due squadre stanno giocando a viso aperto, ci sono spazi per offendere. 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio ma match divertente. 9' Risponde il Cagliari con Joao Pedro che, dall'interno dell'area, apre il piatto destro ma Proto respinge. 7' Sta alzando il proprio baricentro la compagine guidata da Inzaghi, Cagliari che aspetta nella propria metà campo. 5' Lazio ad un passo dal golo con Caicedo che scambia con Correa, entra in area e calcia mandando alto di pochissimo. 3' Le due squadre si stanno studiando in questo avvio di partita. 1' PARTITI! E' cominciata Cagliari-Lazio! 17.57 Le due squadre stanno entrando in campo in questo momento, tra poco si comincia. 17.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 17.32 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 17.30 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Cagliari con Barella alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti mentre la Lazio risponde col 3-5-1-1 con Caicedo e Correa a formare la coppia d'attacco. 17.15 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Cagliari-Lazio, incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. IL TABELLINO CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi RETI: 31' Luis Alberto (L) AMMONIZIONI: Radu, Badelj (L) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Sardegna Arena

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione sarda che è reduce dalla sconfitta esterna col Napoli ed in classifica occupa la dodicesima posizione, insieme alla Fiorentina, con 40 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che viene dal k.o. interno contro l’Atalanta ed in classifica occupa l’ottavo posto con 55 punti.

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Cacciatore e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Pisacane. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Deiola e Barella mezze ali mentre in attacco Birsa alle spalle del tandem offensivo formato da Pavoletti e Cerri.

QUI LAZIO – La squadra di Inzaghi dovrebbe rispondere col 3-5-2 con Proto in porta, reparto difensivo formato da Wallace, Acerbi e Radu. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Badelj mezze ali mentre sulle corsie esterne Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Correa.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Cagliari – Lazio, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Cagliari – Lazio

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Cacciatore, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, Cerri. A disposizione: Rafael, Kavlan, Leverbe, Lykogiannis, Srna, Oliva, Bradaric,Castro, Padoin, Castro, Joao Pedro, Thereau, Despodov. Allenatore: Rolando Maran

LAZIO (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Correa. A disposizione: Guerrieri, Furlanetto, Bastos, Luiz Felipe, Romulo, Durmisi, Jordao, Luis Alberto, Leiva, Immobile, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi

STADIO: Sardegna Arena