SPAL – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FERRARA – Domenica 12 maggio alle ore 18 si giocherà SPAL – Napoli, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione estense che, settimana scorsa, ha centrato matematicamente la salvezza vincendo 4-0 in casa del Chievo. La squadra di Semplici occupa la decima posizione, insieme al Sassuolo, con 42 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i partenopei che sono reduci dalla vittoria in rimonta col Cagliari ed in classifica occupano il secondo posto con 73 punti. Il match sarà diretto da Abbattista di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Robilotta; IV uomo è Maggioni mentre al VAR ci saranno Piccinini e Liberti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 maggio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Viviano in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Murgia e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Floccari e Petagna.

QUI NAPOLI – La squadra partenopea dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto arretrato formato da Malcuit e Ghoulam sulle corsie laterali mentre nel mezzo Albiol e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle corsie esterne mentre davanti tandem offensivo composto da Mertens e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Napoli, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di SPAL – Napoli

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtić, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

STADIO: Paolo Mazza