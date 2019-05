Serie A, SPAL – Napoli 1-2: il tabellino del match

Il tabellino del match SPAL – Napoli 1-2 il risultato finale, decide il gol nel finale di Mario Rui.

FERRARA – Termina con il risultato di 1-2 il match tra SPAL e Napoli valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Match equilibrato deciso dai gol di Allan e Mario Rui per i partenopei, mentre è il solito Petagna a siglare il gol dei padroni di casa, il quindicesimo in questa Serie A. Con questi tre punti il Napoli sale a quota 76 punti, mentre la squadra di Semplici rimane a 42 e pone fine alla striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Il tabellino del match

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek (44′ st Jankovic), Vicari, Fares; Lazzari, Murgia, Missiroli (31′ pt Schiattarella), Valoti (28′ st Antenucci); Petagna, Floccari. A disposizione: Poluzzi, Gomis, Regini, Simic, Felipe, Dickmann, Jankovic, Schiattarella, Valdifiori, Costa, Antenucci, Paloschi. Allenatore: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejón (45′ +1′ st Gaetano), Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (40′ st Ghoulam); Younes (21′ st Verdi), Milik. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Ghoulam, Albiol, Gaetano, Verdi. Allenatore: Ancelotti

Reti: 4′ st Allan, 43′ st Mario Rui (N); 39′ st Petagna (S)

Ammonizioni: Mario Rui (N); Cionek, Fares (S).

Espulsioni: –

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Stadio: Paolo Mazza