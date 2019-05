Serie A, Roma-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus: incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Roma e Juventus nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nella Roma tridente offensivo composto da Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy mentre nella Juventus Dybala e Cuadrado a supporto di Cristiano Ronaldo.

Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

ROMA (4-3-3): Mirante, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini, Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Spinazzola, Chiellini, Caceres, De Sciglio, Matuidi, Pjanic, Emre Can, Dybala, Cristiano Ronaldo, Cuadrado. Allenatore: Allegri