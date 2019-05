Gare chiave per la corsa Champions ed Europa League a partire dal lunch match. In campo anche nei principali campionati europei

Domenica 12 maggio con la Serie A in primo piano. A partire dal lunch match delle 12.30 tra Torino e Sassuolo si svolgeranno altri interessanti match fino a quello delle 20.30 tra Roma e Juventus. Alta la posta in palio per diverse squadre impegnate in particolare per la corsa Champions ed Europa League. Tutti i match della massima serie saranno supportati dalla nostra webcronaca. In campo anche nella Ligue1 così come in Bundesliga, Premier League, LaLiga ed Eredivisie. Conclusa la stagione regolare di Serie B partono i playoff di Serie C con un quadro molto fitto di incontri. Prima di consultare il quadro con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere chi ha già giocato. Nella Copa de la Superliga in argentina successo per 3-0 dell’Atletico Tucuman sul River Plate mentre nella Serie A brasiliana finisce a reti bianche tra Corinthias e Gremo e 2-1 del Goias sul Ceara. In vetta dopo quattro turni l’Atletico-MG e il Botafogo a 9 punti ma i primi devono ancora giocare un turno. In Ecuador 2-1 sia per Aucas – Ind. del Valle che per El Nacional – Guayaquill City mentre in Messico finisce 1-1 tra Tigres e Pachuca e 2-1 del Leon sul Tijuana. In Paraguay 3-2 del Cerro Porteno sul Deportivo Santani mentre nella Super League cinese successo esterno del Guangzhou R&F su Tianjin Tianhai. Chiudiamo con la MSL in USA. Vittorie casalinghe di New England (3-1 sul San Jose Earthquakes), Chicago Fire (2-0 sul Minnesota) e Seattle Sounders (1-0 sullo Houston Dynamo). In trasferta invece ci vincono i Los Angeles (3-0 sul Columbus Crew) e il Real Salt Lake (3-2 sul Colorado Rapids).

